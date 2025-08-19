Akcje Budimex zyskują 2% 📈W grze odbudowa Ukrainy?

Akcje największej, polskiej firmy infrastrukturalno-budowlanej i jednocześnie jednej z największych w środkowej Europie, Budimex (BDX.PL) notują dziś ponad 2% wzrost, a od początku miesiąca rosną prawie 10%.
- Rynek zdaje się 'ostrzyć sobie zęby' na odbudowę Ukrainy i potencjalne kontrakty infrastrukturalne dla polskiej firmy, która mogłaby wziąć udział w nowych przetargach na drogi, czy mosty.
- Podobne 'momentum' obserwujemy w innych firmach z sektora, m.in. austriackim koncernie Strabag, który od początku roku notuje prawie 130% wzrost cen akcji.
- Wyraźnie odstaje Skanska z ledwo 1% wzrostem akcji od początku roku, podczas gdy Budimex ma na koncie w tym roku prawie 30% wzrost (podobny do francuskiego Vinci - DG.FR), mimo 'ostrożniejszych' opinii analityków.
Wydaje się, że Budimex jako lider regionu CEE prawdopodobnie otrzyma nowe umowy, jeśli porozumienie pokojowe Ukrainy i Rosji finalnie zostanie wynegocjowane. Aktualnie jego warunki, ani zaistnienie nie są pewne, choć szanse na to istotnie wzrosły. W następstwie kurs akcji BDX w kolejnych tygodniach prawdopodobnie będzie reagował w zależności od postępu trójstronnych negocjacji w formacie Ukraina, Rosja i USA.
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
Budimex (D1 interwał)
Akcje Budimexu rosną dziś i zbliżają się do 200-sesyjnej wykładniczej średniej kroczącej EMA200 (czerwona linia) oraz EMA50 (pomarańczowa linia). Wybicie powyżej prawdopodobnie wzniesie akcje firmy nawet w okolice 640 PLN za walor, gdzie mogą uaktywnić się historyczne wzorce podażowe. Wskaźnik RSI wzrósł powyżej 50 punktów, wskazując na powrót popytu. Wycena Budimexu mierzona tradycyjnym wskaźnikiem cena/zysk w okolicach 27 wciąż wskazuje, że walor notowany jest z istotną premią zarówno wobec Strabagu (12), Vinci (15), jak i Skanska (16).
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.