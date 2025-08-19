Akcje Budimex zyskują 2% 📈W grze odbudowa Ukrainy?

Akcje największej, polskiej firmy infrastrukturalno-budowlanej i jednocześnie jednej z największych w środkowej Europie, Budimex (BDX.PL) notują dziś ponad 2% wzrost, a od początku miesiąca rosną prawie 10%.

Rynek zdaje się 'ostrzyć sobie zęby' na odbudowę Ukrainy i potencjalne kontrakty infrastrukturalne dla polskiej firmy, która mogłaby wziąć udział w nowych przetargach na drogi, czy mosty.

Podobne 'momentum' obserwujemy w innych firmach z sektora, m.in. austriackim koncernie Strabag, który od początku roku notuje prawie 130% wzrost cen akcji.

Wyraźnie odstaje Skanska z ledwo 1% wzrostem akcji od początku roku, podczas gdy Budimex ma na koncie w tym roku prawie 30% wzrost (podobny do francuskiego Vinci - DG.FR), mimo 'ostrożniejszych' opinii analityków.

Wydaje się, że Budimex jako lider regionu CEE prawdopodobnie otrzyma nowe umowy, jeśli porozumienie pokojowe Ukrainy i Rosji finalnie zostanie wynegocjowane. Aktualnie jego warunki, ani zaistnienie nie są pewne, choć szanse na to istotnie wzrosły. W następstwie kurs akcji BDX w kolejnych tygodniach prawdopodobnie będzie reagował w zależności od postępu trójstronnych negocjacji w formacie Ukraina, Rosja i USA.

Budimex (D1 interwał)

Akcje Budimexu rosną dziś i zbliżają się do 200-sesyjnej wykładniczej średniej kroczącej EMA200 (czerwona linia) oraz EMA50 (pomarańczowa linia). Wybicie powyżej prawdopodobnie wzniesie akcje firmy nawet w okolice 640 PLN za walor, gdzie mogą uaktywnić się historyczne wzorce podażowe. Wskaźnik RSI wzrósł powyżej 50 punktów, wskazując na powrót popytu. Wycena Budimexu mierzona tradycyjnym wskaźnikiem cena/zysk w okolicach 27 wciąż wskazuje, że walor notowany jest z istotną premią zarówno wobec Strabagu (12), Vinci (15), jak i Skanska (16).

Źródło: xStation5