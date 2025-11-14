US Open: US100 podejmuje próbę odbicia po mocnych spadkach📈

Akcje amerykańskie wracają do wzrostów godzinę po otwarciu rynku w Stanach Zjednoczonych i próbują powstrzymać kaskadową wyprzedaż z ostatnich dni. Patrząc na wykres US100 widzimy dwie duże wzrostowe świece, a popyt uruchomił się kolejny raz w technicznej strefie wsparcia na poziomie ok. 24,600 punktów. Akcje z sektora oprogramowania i półprzewodników wracają do wzrostu. Nvidia (NVDA.US) wymazuje początkowe spadki i zyskuje ponad 1%, a akcje producenta pamięci DRAM, Micron (MU.US) notują wzrost na poziomy bliskie historycznym maksimom po komentarzach Morgan Stanley.

Szwajcaria zobowiązała się zainwestować 200 mld USD w USA w ramach umowy handlowej, w zamian za obniżenie stawki celnej do 15%.

Członek Fed, Schmid przekazał, że polityka monetarna pozostaje we właściwym miejscu.

Inwestorzy otrzymali dziś komentarz z Departamentu Handlu USA, który przedstawił terminarz publikacji makro w tym październikową inflację PCE, którą zaplanowano na 26 listopada (14:30).

Źródło; xStation5

Wiadomości ze spółek

Akcje Avadel Pharma (AVDL) rosną o ok. 21% w handlu przed sesją po tym, jak spółka ujawniła, że otrzymała niewiążącą propozycję przejęcia od H. Lundbeck A/S , opiewającą na maksymalnie 23 USD za akcję .

rosną o ok. 21% w handlu przed sesją po tym, jak spółka ujawniła, że otrzymała niewiążącą propozycję przejęcia od , opiewającą na maksymalnie . Papierami Cidara Therapeutics (CDTX) handluje się dziś niemal dwa razy wyżej; kurs skacze o 104% , ponieważ Merck zgodził się przejąć firmę za 221,50 USD w gotówce za akcję , co daje wartość transakcji rzędu 9,2 mld USD .

handluje się dziś niemal dwa razy wyżej; kurs skacze o , ponieważ zgodził się przejąć firmę za , co daje wartość transakcji rzędu . Spółki powiązane z rynkiem kryptowalut — MicroStrategy (MSTR -5,8%) , Coinbase (COIN -5%) — zniżkują. Bitcoin spadł poniżej 100 tys. USD , a inwestorzy wycofują środki z ETF-ów powiązanych z tokenami, sygnalizując powrót do trybu nastrojów 'risk-off'

, — zniżkują. , a inwestorzy wycofują środki z ETF-ów powiązanych z tokenami, sygnalizując powrót do trybu nastrojów 'risk-off' Akcje Gap Inc. (GAP) zwyżkują o ok. 1,4% po podwyższeniu rekomendacji przez Jefferies z 'trzymaj' do 'kupuj'

zwyżkują o ok. po podwyższeniu rekomendacji przez z 'trzymaj' do 'kupuj' Wyniki Globant (GLOB) oraz ostrożne prognozy na przyszłość przyniosły spadek kursu o 3% . Mimo trudnego otoczenia analitycy zwracają uwagę na pozytywne oznaki stabilizacji w biznesie.

oraz ostrożne prognozy na przyszłość przyniosły spadek kursu o . Mimo trudnego otoczenia analitycy zwracają uwagę na pozytywne oznaki stabilizacji w biznesie. Walory Home Depot (HD) tracą ok. 1 % po tym, jak Stifel , obniżył rating z „buy” do „hold” i zredukował cenę docelową z 440 USD do 370 USD .

tracą ok. 1 po tym, jak , obniżył rating z „buy” do „hold” i zredukował cenę docelową z . Akcje Scholar Rock (SRRK) rosną o 14% , po informacji, że zewnętrzny zakład produkcyjny współpracujący ze spółką powinien zostać ponownie skontrolowany do końca 2025 r., zgodnie z planem.

rosną o , po informacji, że zewnętrzny zakład produkcyjny współpracujący ze spółką powinien zostać ponownie skontrolowany do końca 2025 r., zgodnie z planem. Spółki związane ze sztuczną inteligencją m.in. Palantir (PLTR -5%) , Crucial Wave (CRWV -5%) , Bloom Energy (BE -8%) wyraźnie słabną podczas handlu przed sesją. Sugeruje to, że ostatnia przecena w sektorze AI może się pogłębiać, na co wpływają rosnące obawy o trwałość wcześniejszego rajdu.

, , wyraźnie słabną podczas handlu przed sesją. Sugeruje to, że ostatnia przecena w sektorze AI może się pogłębiać, na co wpływają rosnące obawy o trwałość wcześniejszego rajdu. Akcje StubHub (STUB) spadają o 20% , gdyż analitycy zwracają uwagę na zaskakujący brak prognozy na bieżący kwartał w komunikacji spółki — co rynek odczytał negatywnie.

spadają o , gdyż analitycy zwracają uwagę na zaskakujący brak prognozy na bieżący kwartał w komunikacji spółki — co rynek odczytał negatywnie. Walory TripAdvisor (TRIP) rosną nieznaczni % po podwyższeniu oceny przez Mizuho Securities — z „underperform” do „neutral”.

rosną nieznaczni po podwyższeniu oceny przez — z „underperform” do „neutral”. Na Wall Street pogarszają się nastroje wobec amerykańskich przewoźników lotniczych: Delta (DAL -2,4%), United (UAL -2,2%), American Airlines (AAL -1,8%). Inwestorzy obawiają się, że najdłuższe w historii USA zawieszenie pracy rządu może odebrać liniom lotniczym szansę na poprawę wyników w trudnym roku.

Akcje Nvidia (interwał D1)

Akcje Nvidia ponownie odbijają z okolic 185 USD za walor (okolice EMA50, pomarańczowa linia) i próbują wznowić wzrostowy ruch przed publikacją wyników finansowych 19 listopada (środa po sesji w USA).

Źródło: xStation5

Micron bije historyczne maksima dzięki silnym wzrostom cen DRAM

Morgan Stanley znacząco podniósł cenę docelową dla Micron Technology (MU), wyznaczając nowy rekord na poziomie 325 USD, wobec wcześniejszych 220 USD. Analitycy zwracają uwagę na wyjątkowo dynamiczny skok cen pamięci DDR5, które w ciągu zaledwie miesiąca potroiły swoją wartość — skala ruchu nienotowana od lat 90. Według banku takie otoczenie cenowe tworzy dla Microna rzadką szansę na osiągnięcie rekordowych wyników finansowych.

Z prognoz wynika, że ceny DRAM mogą rosnąć także w pierwszej połowie 2026 r., z potencjałem wzrostu o kolejne 15–20% , przy czym część transakcji na rynku spot jest już zawierana z premią sięgającą 50% względem standardowych stawek. Głównym motorem napędowym pozostaje eksplodujący popyt ze strony centrów danych AI , które pochłaniają coraz większą część globalnej produkcji DRAM. Jednocześnie producenci przesuwają moce na bardziej zaawansowane układy HBM , kluczowe dla akceleratorów AI, co ogranicza dostępność DDR5 dla rynku konsumenckiego.

mogą rosnąć także w pierwszej połowie 2026 r., z potencjałem wzrostu o kolejne , przy czym część transakcji na rynku spot jest już zawierana z premią sięgającą względem standardowych stawek. Głównym motorem napędowym pozostaje , które pochłaniają coraz większą część globalnej produkcji DRAM. Jednocześnie producenci przesuwają moce na bardziej zaawansowane układy , kluczowe dla akceleratorów AI, co ogranicza dostępność DDR5 dla rynku konsumenckiego. Analitycy podkreślają również, że obecny cykl znacząco różni się od wcześniejszych okresów niedoborów. W przeciwieństwie do sytuacji z 2018 r., kiedy producenci pamięci mieli problemy z rentownością, Micron wchodzi w ten okres z rekordowymi marżami i zyskami, co stawia spółkę w „niezbadanym terytorium”, jeśli chodzi o potencjał wynikowy. Choć firmy takie jak Samsung i SK Hynix zwiększają moce produkcyjne, to popyt nadal przewyższa podaż.

Zdaniem Morgan Stanley, nawet po 180-procentowym wzroście kursu od początku roku, potencjał Microna może nie być jeszcze wyczerpany. Utrzymujący się silny popyt na DRAM i HBM, napędzany rozbudową infrastruktury AI, może podtrzymać pozytywny trend także w kolejnych etapach cyklu.

Źródło: xStation5 Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.