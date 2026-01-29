Akcje Caterpillar rosną po wynikach 📈 AI wspiera przemysł?

Caterpillar (CAT.US) pokazał solidny kwartał pod względem sprzedaży i zysku na akcję, ale jednocześnie mocno wybrzmiał temat ceł jako kluczowego ryzyka na 2026 r. Spółka szacuje, że łączny negatywny wpływ taryf w 2026 r. może sięgnąć ok. 2,6 mld USD, czyli wyraźnie więcej niż wcześniejsze widełki komunikowane w październiku 2025 r. (1,6–1,75 mld USD rocznie). Spółka stała się też 'mniej oczywistym' beneficjentem boomu związanego z centrami danych i oile pozostaje klasycznym „barometrem” globalnego przemysłu, segment power generation działa jak bufor: stabilizuje wyniki nawet gdy budowlanka jest jeszcze w fazie odbudowy.

Wyniki za IV kwartał (do 31 grudnia 2025) Przychody: 19,1 mld USD vs 16,2 mld USD rok wcześniej Skorygowany EPS: 5,16 USD vs 5,14 USD rok wcześniej Zysk operacyjny: 2,66 mld USD , spadek o 9% k/k/r (w ujęciu r/r według komunikatu)



CAT wskazuje na 1,03 mld USD niekorzystnych kosztów produkcyjnych, w dużej mierze powiązanych z wyższymi taryfami. Popyt i wolumen pomagają, ale „kosztowo” spółka ma pod górkę. Zatem co dokładnie wspierało kwartał?

Utrzymujący się, mocny popyt na sprzęt do wytwarzania energii / generatory .

Bezpośrednim motorem jest szybka rozbudowa centrów danych (AI → większe zapotrzebowanie na moc obliczeniową → miliardy inwestycji infrastrukturalnych → większy popyt na zasilanie awaryjne).

Spółka podnosiła ceny sprzętu przemysłowego, co pomagało bronić marż i częściowo równoważyło słabszy moment w klasycznej budowlance.

Oczekiwania rynkowe na 2026 r. są bardziej konstruktywne: analitycy zakładają powrót budownictwa do wzrostu, wsparty przez: mocniejsze zamówienia u dealerów, stabilizację budownictwa (choć nie rynku mieszkań), rosnący popyt ze strony wynajmu sprzętu. Krótkoterminowo narracja Wall Street dla CAT to obecnie ciekawe połączenie: mocny popyt na generatory + siła cenowa kontra taryfy i wyższe koszty produkcji i wciąż 'spokojna' sytuacja w sektorze budowlanym. Akcje po wynikach notowane są w obszarze historycznych maksimów przy 660 USD za walor.

