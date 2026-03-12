Chubb ubezpieczy statki w Cieśninie Ormuz 📈 Szansa dla spółki?

Amerykański gigant ubezpieczeniowy Chubb (CB.US) został wyznaczony jako główny ubezpieczyciel w programie wspieranym przez U.S. International Development Finance Corporation (DFC), którego celem jest przywrócenie ruchu statków handlowych przez Cieśninę Ormuz w warunkach podwyższonego ryzyka związanego z wojną z Iranem. Program przewiduje mechanizm reasekuracji o wartości do 20 mld USD, który ma pokrywać potencjalne szkody związane z działaniami wojennymi.

Analitycy podkreślają, że przywrócenie płynności transportu wymaga zarówno zabezpieczenia militarnego szlaków żeglugowych , jak i mechanizmów ubezpieczeniowych ograniczających ryzyko finansowe dla armatorów i operatorów logistycznych.

Administracja Donalda Trumpa sygnalizuje możliwość dalszych działań militarnych w przypadku prób blokowania transportu przez Iran, a w scenariuszu przedłużającego się konfliktu rozważane jest eskortowanie tankowców przez US Navy .

Cieśnina Ormuz pozostaje kluczowym „choke pointem” globalnego rynku ropy , łącząc Zatokę Perską z Morzem Arabskim i stanowiąc główną morską trasę eksportu surowców energetycznych z regionu.

W ostatnich dniach doszło do kolejnych incydentów bezpieczeństwa wg. UK Maritime Trade Operations trzy statki u wybrzeży Iranu zostały trafione pociskami, co potwierdza utrzymujące się wysokie ryzyko operacyjne dla armatorów.

Inicjatywa ma ograniczyć paraliż żeglugi w regionie – w normalnych warunkach przez Cieśninę Ormuz przepływa ok. 15 mln baryłek ropy dziennie oraz ok. 5 mln baryłek produktów paliwowych , jednak po wybuchu konfliktu ruch spadł o ponad 90% z powodu ryzyka ataków.

Program ubezpieczeniowy obejmuje m.in. kadłuby statków, maszyny oraz przewożony ładunek , a także szkody środowiskowe, np. koszty usuwania skutków ewentualnych wycieków ropy. Chubb odpowiada za bezpośrednie ubezpieczenie armatorów oraz koordynację informacji dotyczących statków i transportowanych ładunków.

Evan Greenberg , prezes i CEO Chubb (CB.US) , podkreślił, że spółka z dumą obejmuje rolę lidera programu realizowanego we współpracy z rządem USA i U.S. International Development Finance Corporation , wskazując, że handel przepływający przez Cieśninę Ormuz ma kluczowe znaczenie dla globalnej gospodarki, a zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej statkom jest niezbędne dla odbudowy przepływów handlowych.

W wynikach za 2025 rok Chubb osiągnął rekordowy zysk z działalności ubezpieczeniowej P&C na poziomie 6,53 mld USD, co oznacza wzrost o 11,6% rok do roku. Jednocześnie wskaźnik combined ratio wyniósł 85,7%, co wskazuje na bardzo wysoką rentowność działalności ubezpieczeniowej..

Dlaczego to może być biznesowa szansa?

Wzrost premii ubezpieczeniowych: w warunkach wojny tzw. war risk insurance dla tankowców rośnie często kilkukrotnie lub nawet kilkunastokrotnie .

Duży wolumen rynku: przez Cieśninę Ormuz normalnie przepływa ok. 20 mln baryłek ropy i produktów dziennie , więc skala potencjalnych polis jest ogromna.

Pozycja lead underwritera: Chubb staje się centralnym graczem w programie, co wzmacnia jego pozycję w globalnym rynku ubezpieczeń morskich i energetycznych .

Relacja z rządem USA: współpraca z DFC może oznaczać kolejne kontrakty przy projektach infrastrukturalnych i energetycznych.

Dlaczego to nie musi być ogromny zysk

Program ma formę reasekuracji państwowej: d o 20 mld USD pokrywa DFC , zatem część ryzyka i marży jest regulowana, nie może być podniesiona.

Duże ryzyko zdarzenia katastrofalnego – np. zatopienie supertankowca VLCC może oznaczać szkody rzędu kilku miliardów USD (ładunek + statek + środowisko).

Jednocześnie ubezpieczyciele często dzielą ryzyko w syndykatach, więc Chubb nie ponosi całości ekspozycji.

Największą wartością może być nie sama marża, ale: przyszła dominacja w rynku war-risk shipping insurance, dostęp do danych o globalnym handlu ropą oraz wzmocnienie reputacji jako ubezpieczyciela infrastruktury strategicznej

Akcje Chubb (D1)

Walory firmy wcale nie zareagowały wzrostami na doniesienia o rządowym kontrakcie. Inwestorzy boją się, że firma poniesie ryzyko, którego nie będzie w stanie obrócić w korzyść? Z drugiej strony wydaje się, że w długim terminie kontrakt może się spółce bardzo opłacić - zwłaszcza, jeśli do żadnego katastroficznego na statku ubezpieczonym w Chubb nie dojdzie.

Źródło: xStation5