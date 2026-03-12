Chubb ubezpieczy statki w Cieśninie Ormuz 📈 Szansa dla spółki?

Amerykański gigant ubezpieczeniowy Chubb (CB.US) został wyznaczony jako główny ubezpieczyciel w programie wspieranym przez U.S. International Development Finance Corporation (DFC), którego celem jest przywrócenie ruchu statków handlowych przez Cieśninę Ormuz w warunkach podwyższonego ryzyka związanego z wojną z Iranem. Program przewiduje mechanizm reasekuracji o wartości do 20 mld USD, który ma pokrywać potencjalne szkody związane z działaniami wojennymi.
-
Program ubezpieczeniowy obejmuje m.in. kadłuby statków, maszyny oraz przewożony ładunek, a także szkody środowiskowe, np. koszty usuwania skutków ewentualnych wycieków ropy. Chubb odpowiada za bezpośrednie ubezpieczenie armatorów oraz koordynację informacji dotyczących statków i transportowanych ładunków.
-
Inicjatywa ma ograniczyć paraliż żeglugi w regionie – w normalnych warunkach przez Cieśninę Ormuz przepływa ok. 15 mln baryłek ropy dziennie oraz ok. 5 mln baryłek produktów paliwowych, jednak po wybuchu konfliktu ruch spadł o ponad 90% z powodu ryzyka ataków.
-
W ostatnich dniach doszło do kolejnych incydentów bezpieczeństwa wg. UK Maritime Trade Operations trzy statki u wybrzeży Iranu zostały trafione pociskami, co potwierdza utrzymujące się wysokie ryzyko operacyjne dla armatorów.
-
Cieśnina Ormuz pozostaje kluczowym „choke pointem” globalnego rynku ropy, łącząc Zatokę Perską z Morzem Arabskim i stanowiąc główną morską trasę eksportu surowców energetycznych z regionu.
-
Administracja Donalda Trumpa sygnalizuje możliwość dalszych działań militarnych w przypadku prób blokowania transportu przez Iran, a w scenariuszu przedłużającego się konfliktu rozważane jest eskortowanie tankowców przez US Navy.
-
Analitycy podkreślają, że przywrócenie płynności transportu wymaga zarówno zabezpieczenia militarnego szlaków żeglugowych, jak i mechanizmów ubezpieczeniowych ograniczających ryzyko finansowe dla armatorów i operatorów logistycznych.
-
Evan Greenberg, prezes i CEO Chubb (CB.US), podkreślił, że spółka z dumą obejmuje rolę lidera programu realizowanego we współpracy z rządem USA i U.S. International Development Finance Corporation, wskazując, że handel przepływający przez Cieśninę Ormuz ma kluczowe znaczenie dla globalnej gospodarki, a zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej statkom jest niezbędne dla odbudowy przepływów handlowych.
-
W wynikach za 2025 rok Chubb osiągnął rekordowy zysk z działalności ubezpieczeniowej P&C na poziomie 6,53 mld USD, co oznacza wzrost o 11,6% rok do roku. Jednocześnie wskaźnik combined ratio wyniósł 85,7%, co wskazuje na bardzo wysoką rentowność działalności ubezpieczeniowej..
Dlaczego to może być biznesowa szansa?
-
Wzrost premii ubezpieczeniowych: w warunkach wojny tzw. war risk insurance dla tankowców rośnie często kilkukrotnie lub nawet kilkunastokrotnie.
-
Duży wolumen rynku: przez Cieśninę Ormuz normalnie przepływa ok. 20 mln baryłek ropy i produktów dziennie, więc skala potencjalnych polis jest ogromna.
-
Pozycja lead underwritera: Chubb staje się centralnym graczem w programie, co wzmacnia jego pozycję w globalnym rynku ubezpieczeń morskich i energetycznych.
-
Relacja z rządem USA: współpraca z DFC może oznaczać kolejne kontrakty przy projektach infrastrukturalnych i energetycznych.
Dlaczego to nie musi być ogromny zysk
-
Program ma formę reasekuracji państwowej: do 20 mld USD pokrywa DFC, zatem część ryzyka i marży jest regulowana, nie może być podniesiona.
-
Duże ryzyko zdarzenia katastrofalnego – np. zatopienie supertankowca VLCC może oznaczać szkody rzędu kilku miliardów USD (ładunek + statek + środowisko).
-
Jednocześnie ubezpieczyciele często dzielą ryzyko w syndykatach, więc Chubb nie ponosi całości ekspozycji.
Największą wartością może być nie sama marża, ale: przyszła dominacja w rynku war-risk shipping insurance, dostęp do danych o globalnym handlu ropą oraz wzmocnienie reputacji jako ubezpieczyciela infrastruktury strategicznej
Akcje Chubb (D1)
Walory firmy wcale nie zareagowały wzrostami na doniesienia o rządowym kontrakcie. Inwestorzy boją się, że firma poniesie ryzyko, którego nie będzie w stanie obrócić w korzyść? Z drugiej strony wydaje się, że w długim terminie kontrakt może się spółce bardzo opłacić - zwłaszcza, jeśli do żadnego katastroficznego na statku ubezpieczonym w Chubb nie dojdzie.
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.