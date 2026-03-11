Od zależności do kontroli czyli rozwój własnych układów AI przez Meta

Meta Platforms intensyfikuje rozwój własnych chipów sztucznej inteligencji w ramach strategicznego projektu MTIA, planując wprowadzenie czterech generacji układów do końca 2027 roku. Głównym celem tego projektu jest stopniowe zmniejszenie zależności od zewnętrznych dostawców sprzętu, w szczególności Nvidii i AMD, oraz zwiększenie kontroli nad własną infrastrukturą obliczeniową. Obecnie produkty tych firm są jednak kluczowe dla trenowania dużych modeli sztucznej inteligencji i obsługi najbardziej wymagających obciążeń w centrach danych, co oznacza, że w krótkim i średnim okresie Meta wciąż musi polegać na ich dostawach.

Pierwsze chipy MTIA 300 są już wykorzystywane w systemach odpowiedzialnych za ranking treści i rekomendacje dla użytkowników, natomiast kolejne generacje będą koncentrować się przede wszystkim na samym przetwarzaniu gotowych modeli, czyli generowaniu wyników i odpowiedzi w systemach AI. Dzięki temu firma będzie mogła zwiększyć wydajność swoich systemów oraz sprawniej obsługiwać produkty konsumenckie i centra danych. Tempo wprowadzania kolejnych chipów, przewidziane na około sześć miesięcy, wskazuje, że jest to projekt długoterminowy, mający na celu stopniowe zwiększenie niezależności sprzętowej i optymalizację infrastruktury, a nie natychmiastowe zastąpienie zewnętrznych dostawców.

Z punktu widzenia rynków rozwój własnych chipów MTIA może w kolejnych latach wpłynąć na wyniki finansowe Meta. Samodzielna produkcja układów stwarza możliwość obniżenia kosztów operacyjnych centrów danych, które stanowią znaczącą część wydatków technologicznych firmy. Stopniowe ograniczenie zależności od zewnętrznych dostawców sprzętu może również poprawić elastyczność w planowaniu wydatków oraz wpłynąć korzystnie na marże operacyjne w dłuższym horyzoncie. Jednocześnie własne chipy wspierają rozwój produktów wykorzystujących sztuczną inteligencję, co w kolejnych latach może przyczynić się do wzrostu przychodów z usług reklamowych i nowych rozwiązań technologicznych.

Obserwacja postępów w realizacji tego projektu pozwala rynkom lepiej ocenić potencjalne zmiany w strukturze kosztów, w wydajności infrastruktury oraz w zdolności firmy do skalowania produktów i usług w miarę rosnących wymagań sztucznej inteligencji. Chociaż pełne uniezależnienie od Nvidii i AMD zajmie kilka lat, rozwój własnych chipów stanowi istotny sygnał o kierunku strategicznym Meta oraz o potencjalnym wpływie na przyszłe wyniki finansowe i konkurencyjność firmy.

W dłuższej perspektywie skuteczne wdrożenie chipów MTIA może stopniowo zmniejszyć zależność Meta od liderów rynku półprzewodników, poprawiając strukturę kosztów, zwiększając elastyczność operacyjną i umożliwiając testowanie własnych rozwiązań w realnych warunkach. Dzięki temu firma może przygotować się do zwiększenia udziału własnej produkcji w całkowitym zapotrzebowaniu na infrastrukturę AI, co w konsekwencji może przełożyć się na poprawę wydajności finansowej i umocnienie pozycji rynkowej w obszarze sztucznej inteligencji.

W bezpiecznym scenariuszu, jeśli wdrożenie chipów MTIA pozwoli w ciągu najbliższych trzech–pięciu lat ograniczyć wydatki na sprzęt zewnętrzny o 15–20 procent, Meta mogłaby istotnie poprawić marże operacyjne swoich centrów danych, które obecnie generują znaczną część kosztów technologicznych firmy. Dodatkowo, większa kontrola nad własną infrastrukturą obliczeniową pozwoliłaby na bardziej precyzyjne dostosowanie skali usług AI, a w połączeniu z rosnącym znaczeniem rozwiązań generatywnej sztucznej inteligencji mogłoby pozytywnie wpłynąć na przychody i rentowność w średnim okresie, przy jednoczesnym zmniejszeniu wrażliwości na wahania cen sprzętu od dostawców zewnętrznych.

