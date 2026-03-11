Wyniki Rheinmetall: Ogromne wzrosty, ale rynek czekał na więcej

Europejski lider branży zbrojeniowej, Rheinmetall, opublikował dziś swoje wyniki. Pomimo dużych wzrostów przychodów, solidnej poprawy marż oraz optymistycznych prognoz, nie wystarczyło to do spełnienia oczekiwań rynku. Akcje spółki tracą po publikacji wyników ok. 6%.

Wyniki za 2025 r. – kluczowe informacje:

Skonsolidowana sprzedaż grupy wzrosła do 9,9 mld euro, co oznacza wzrost rok do roku o 29%.

Zysk wyniósł 1,84 mld euro, przy wzroście rok do roku o 33%.

Marża operacyjna na poziomie grupy wzrosła do 18,5%.

Portfel zamówień w 2025 r. wzrósł do 63,76 mld euro, tj. o 36% rok do roku.

Wyniki spółki okazały się obiektywnie świetne, zwłaszcza że mowa o spółce przemysłowej, a nie usługowej czy technologicznej. Rynek jednak oczekiwał więcej.Rynek wydawał się pozycjonować pod wynik na poziomie ok. 10,2 mld euro przychodów oraz zysku powyżej 1,9 mld euro.

Przy wskaźniku P/E na poziomie 90–100 przekłada się to na dość drastyczną reakcję wyceny przy relatywnie niewielkim rozczarowaniu.

Rozbicie na segmenty:

Systemy lądowe: Przychód: 4,9 mld euro, wzrost o 31,7% Zysk: 0,58 mld euro, wzrost o 37,2% Marża: 11,7%

Broń i amunicja: Przychód: 3,5 mld euro, wzrost o 26,9% Zysk: 1,03 mld euro, wzrost o 31,2% Marża: 29,3%

Elektronika: Przychód: 2,5 mld euro, wzrost o 45,1% Zysk: 0,36 mld euro, wzrost o 68,1% Marża: 14,6%



Prognozy i polityka dywidendowa

Koncern zapowiedział dywidendę na poziomie 11,5 euro za akcję. Oznacza to wypłatę zysku netto na poziomie 45,5% oraz wzrost rok do roku o 42%.

Spółka zapowiada, że w 2026 r. przychody mają przekroczyć 14 mld euro. Marża operacyjna ma wzrosnąć do 19%, co implikuje wynik EBIT na poziomie ponad 2,6 mld euro.

Władze spółki nie zawahały się nawiązać do trwającego konfliktu w Iranie. W prezentacji wynikowej spółka zwraca uwagę, że jej systemy obrony przeciwlotniczej, silniki do pocisków balistycznych oraz rosnąca oferta dronów bojowych są w idealnej pozycji, by wykorzystać coraz większą lukę w zapasach i zdolnościach armii USA.

Akcje Rheinmetall poruszają się cyklicznie. Ruch ten odbywa się jednak w bardzo wyraźnym kanale cenowym, co oznacza, że spółka ma pewien poziom fundamentalnej, niezbywalnej wartości, ale również silne, strukturalne ograniczenia.