Akcje CME Group najwyżej od kwietnia 2022 roku 📈

Akcje chicagowskiej Chicago Mercantile Exchange Group (CME.US) prowadz膮cej takie rynki jak CME, CBOT, czy NYMEX maj膮 za sob膮 spore wzrosty; do niedawna kurs sp贸艂ki znajdowa艂 si臋 w pewnej stagnacji, ale w ci膮gu ostatnich tygodni wzr贸s艂 o prawie 15%, si臋gaj膮c rekordowych poziom贸w od kwietnia 2022 roku. Cena docelowa dzi艣聽zosta艂a podwy偶szona przez analityk贸w Citigroup, do 250 USD za walor, wobec 240 USD poprzednio przy utrzymaniu rekomendacji Kupuj. W ostatnim czasie samo CME wskaza艂o, 偶e jest bardzo zadowolone z aktywno艣ci inwestor贸w w nowych produktach, tak偶e opartych na Bitcoinie i spodziewa si臋 pozytywnej kontrybucji do wynik贸w, z ich tytu艂u.

Bank wskaza艂, 偶e CME notuje istotny wzrost wolumen贸w transakcyjnych, a ca艂kowity 艣redni dzienny wolumen (ADV) za II kwarta艂 wyni贸s艂 28,3 mln, co da艂o wzrost o 27% rok do roku; op艂aty ADV wzros艂y o 37% r/r.聽 Aktywno艣膰 ro艣nie w ca艂ym portfelu gie艂dy, od surowc贸w rolnych, po kontrakty na stopy procentowe i indeksy.

Citi twierdzi, 偶e przy obecnej niepewno艣ci geopolitycznej, zbli偶aj膮cych si臋 wyborach i kierunku polityki Rezerwy Federalnej, perspektywy dla CME pozostaj膮 dobre. Zr贸偶nicowana oferta aktyw贸w firmy i g艂臋boka p艂ynno艣膰 s膮 postrzegane jako kluczowe zalety, kt贸re pozwalaj膮 utrzymywa膰 jej istotn膮聽przewag臋 rynkow膮. Z drugiej strony istnieje pewna presja od konkurencyjnej FMX, wspieranej przez BlackRock i Citadel, lecz negatywny aspekt wynikaj膮cy z tego ma by膰 ju偶 uj臋ty w aktualnej cenie akcji.聽

CME Group w ostatnim kwartale osi膮gn臋艂a rekordowy mi臋dzynarodowy ADV w wysoko艣ci 8,4 mln kontrakt贸w; konkuruj膮c z LME w kontraktach na surowce u偶ywane w akumulatorach samochodowych (kobalt i lit) i kontraktach na stopy. Analitycy RBC Capital w ostatnim czasie byli nieco mniej optymistyczni, wskazuj膮c na ryzyko 'zabrania' udzia艂贸w w rynku przez FMX.

聽

殴r贸d艂o: xStation5

Pulpity finansowe wyceny CME Group

Akcje CME wyceniane s膮 z relatywnie niewielk膮 premi膮 wzgl臋dem 艣redniej S&P 500 (c/z ok. 24 i 22 forward), natomiast historycznie wska藕nik ten pozostawa艂 zazwyczaj wy偶szy, podczas gdy aktualnie sp贸艂ka obserwuje popraw臋 zysk贸w netto i korzysta na wy偶szej zmienno艣ci rynk贸w, co implikuje popyt na hedging i podnosi aktywno艣膰 handlow膮. G艂贸wne zagro偶enie stanowi FMX, kt贸re prawdopodobnie 'zgarnie' cz臋艣膰 aktywno艣ci handlowej zwi膮zanej z obligacjami i stopami procentowymi, od jesieni bie偶膮cego roku.

殴r贸d艂o: 聽

聽

殴r贸d艂o: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

聽