czytaj więcej
19:02 · 26 lutego 2026

Akcje PayPal tracą ponad 5% po doniesieniach Semafor 📉

Semafor powołując się na źródła bliskie sprawie przekazał, że Stripe nie jest na etapie rozważania oferty przejęcia PayPal (PYPL.US). Informacja spowodowała popłoch na akcjach giganta, któremu niedawno informacje o potencjalnym przejęciu posłużyły za 'trampolinę' do odbicia po potężnych spadkach - rozbudzając nadzieje inwestorów na 'wchłonięcie' spółki z potencjalnie znaczną premią względem aktualnej wyceny giełdowej.

PayPal (interwał D1)

 

Źródło: xStation5

