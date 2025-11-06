Akcje Deutsche Boerse tracą blisko 5% 🚩Komisja Europejska wszczęła śledztwo

Komisja Europejska wszczęła postępowanie antymonopolowe przeciwko firmom giełdowym Deutsche Börse (DB1.DE) i Nasdaq (NDAQ.US) w związku z zarzutami zmowy dotyczącej notowań, handlu oraz rozliczania instrumentów pochodnych finansowych. W handlu przed otwarciem USA akcje Nasdaq tracą prawie 1,5%, a akcje operatora giełdy niemieckiej spadły z okolic 216 EUR do ok. 200 EUR po ogłoszeniu; w chwili obecnej kurs zdołał odrobić sporą część spadku.

Śledczy mają sprawdzić, czy między obiema instytucjami doszło do uzgodnień dotyczących notowań, handlu i rozliczania instrumentów pochodnych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego , które mogłyby ograniczać konkurencję.

Z komunikatu Komisji wynika, że badaniu podlega podejrzenie tzw. „uzgodnionych praktyk" (coordinated behavior), które mogły skutkować podziałem popytu, koordynacją cen lub wymianą poufnych informacji handlowych pomiędzy Deutsche Börse a Nasdaq. Tego typu działania, jeśli zostaną potwierdzone, stanowiłyby poważne naruszenie unijnych zasad konkurencji.

Frankfurcka giełda to najważniejszy ośrodek obrotu papierami wartościowymi w Niemczech i jeden z filarów europejskiego rynku kapitałowego. Potencjalne naruszenie prawa antymonopolowego mogłoby mieć istotne skutki nie tylko dla samej spółki, ale również dla stabilności i przejrzystości unijnego rynku finansowego.

Według dostępnych informacji, unijni kontrolerzy konkurencji monitorują Deutsche Börse od jesieni 2024 roku, a już we wrześniu 2024 przeprowadzono przeszukania w siedzibach spółki w ramach wstępnego dochodzenia.

Jeśli zarzuty potwierdzą się, operatorowi giełdy grozić mogą kary sięgające nawet 10% globalnych rocznych przychodów, co – przy obecnej skali działalności – oznaczałoby sankcje liczone w miliardach euro.

Dla inwestorów instytucjonalnych oraz spółek korzystających z giełdowej infrastruktury Deutsche Börse i Nasdaq to sygnał, że ryzyko regulacyjne w europejskim sektorze giełdowym ponownie rośnie.

Kluczowe dla inwestorów będzie tempo postępowania, ewentualne publikacje wstępnych ustaleń Komisji oraz reakcje regulatorów krajowych. Sprawa ta wpisuje się w szerszy trend zaostrzania unijnego nadzoru nad dużymi instytucjami rynkowymi i ograniczania dominacji kilku największych operatorów giełdowych w Europie gdzie docelowo miałaby powstać jedna, olbrzymia giełda europejska z połączenia Euronext, Deutsche Boerse i mniejszych podmiotów. Akcje DB1.DE tracą już od dłuższego czasu i notują spadek o prawie 30% z historycznych szczytów; jeden z największych w historii akcji firmy. Wycena c/z utrzymuje się jednak w okolicach 20-krotności rocznych zysków i jest mniej więcej zgodna z historycznymi średnimi. Kara w wysokości 10 przychodów rocznych mogłaby przełożyć się na ok. 700 mln EUR, co mogłoby zmniejszyć zysk netto o ok. 200 mln EUR, zakładając utrzymanie marży netto zbliżonej do ok. 30%. W ubiegłym roku przychody spółki wzrosły o prawie 15% r/r.

Źródło; xStation5