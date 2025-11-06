Akcje Deutsche Boerse tracą blisko 5% 🚩Komisja Europejska wszczęła śledztwo

Komisja Europejska wszczęła postępowanie antymonopolowe przeciwko firmom giełdowym Deutsche Börse (DB1.DE) i Nasdaq (NDAQ.US) w związku z zarzutami zmowy dotyczącej notowań, handlu oraz rozliczania instrumentów pochodnych finansowych. W handlu przed otwarciem USA akcje Nasdaq tracą prawie 1,5%, a akcje operatora giełdy niemieckiej spadły z okolic 216 EUR do ok. 200 EUR po ogłoszeniu; w chwili obecnej kurs zdołał odrobić sporą część spadku.
- Śledczy mają sprawdzić, czy między obiema instytucjami doszło do uzgodnień dotyczących notowań, handlu i rozliczania instrumentów pochodnych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które mogłyby ograniczać konkurencję.
- Z komunikatu Komisji wynika, że badaniu podlega podejrzenie tzw. „uzgodnionych praktyk” (coordinated behavior), które mogły skutkować podziałem popytu, koordynacją cen lub wymianą poufnych informacji handlowych pomiędzy Deutsche Börse a Nasdaq. Tego typu działania, jeśli zostaną potwierdzone, stanowiłyby poważne naruszenie unijnych zasad konkurencji.
- Frankfurcka giełda to najważniejszy ośrodek obrotu papierami wartościowymi w Niemczech i jeden z filarów europejskiego rynku kapitałowego. Potencjalne naruszenie prawa antymonopolowego mogłoby mieć istotne skutki nie tylko dla samej spółki, ale również dla stabilności i przejrzystości unijnego rynku finansowego.
- Według dostępnych informacji, unijni kontrolerzy konkurencji monitorują Deutsche Börse od jesieni 2024 roku, a już we wrześniu 2024 przeprowadzono przeszukania w siedzibach spółki w ramach wstępnego dochodzenia.
- Jeśli zarzuty potwierdzą się, operatorowi giełdy grozić mogą kary sięgające nawet 10% globalnych rocznych przychodów, co – przy obecnej skali działalności – oznaczałoby sankcje liczone w miliardach euro.
- Dla inwestorów instytucjonalnych oraz spółek korzystających z giełdowej infrastruktury Deutsche Börse i Nasdaq to sygnał, że ryzyko regulacyjne w europejskim sektorze giełdowym ponownie rośnie.
Kluczowe dla inwestorów będzie tempo postępowania, ewentualne publikacje wstępnych ustaleń Komisji oraz reakcje regulatorów krajowych. Sprawa ta wpisuje się w szerszy trend zaostrzania unijnego nadzoru nad dużymi instytucjami rynkowymi i ograniczania dominacji kilku największych operatorów giełdowych w Europie gdzie docelowo miałaby powstać jedna, olbrzymia giełda europejska z połączenia Euronext, Deutsche Boerse i mniejszych podmiotów. Akcje DB1.DE tracą już od dłuższego czasu i notują spadek o prawie 30% z historycznych szczytów; jeden z największych w historii akcji firmy. Wycena c/z utrzymuje się jednak w okolicach 20-krotności rocznych zysków i jest mniej więcej zgodna z historycznymi średnimi. Kara w wysokości 10 przychodów rocznych mogłaby przełożyć się na ok. 700 mln EUR, co mogłoby zmniejszyć zysk netto o ok. 200 mln EUR, zakładając utrzymanie marży netto zbliżonej do ok. 30%. W ubiegłym roku przychody spółki wzrosły o prawie 15% r/r.
Źródło; xStation5
US100 traci 0,5% 🚩
DE40: Mieszane nastroje w DAX📈Akcje Fraport rosną 10% do najwyższego poziomu od 6 lat
TSMC raportuje najwolniejszy wzrost przychdów od ponad roku 📊
Poranna odprawa (11.11.2025)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.