US OPEN: Powrót optymizmu na początku tygodnia

Najważniejsze wnioski Poprawa nastrojów na rynku na początku tygodnia

Firmy technologiczne pną się w górę po dobrych wiadomościach

Złoto i srebro wspierają firmy wydobywcze

Początek tygodnia rozpoczyna się optymistycznie na amerykańskiej giełdzie. Sentyment inwestorów jest wyraźnie lepszy, a brak odczytów makroekonomicznych pozwala na skupieniu się inwestorów na pozytywnych komunikatach ze spółek.

Liderem wzrostów wśród amerykańskich indeksów jest Russell2000, którego kontrakty drożeją o ok. 0,8%. Mniejsze, lecz wciąż zauważalne wzrosty notuje US100, US500 oraz US30, gdzie wzrosty ograniczone są do 0,4%. US100 (D1) Źródło: xStation5 Kupującym udało się załamać formacje RGR, broniąc poziomu FIBO 50 oraz średniej EMA100. Następnym celem jest poziom ok. 25900, którego przekroczenie jest niezbędne do próby przetestowania maksimów wszech czasów na wykresie. Jeśli podaż chce odzyskać inicjatywę, konieczny jest szybki powrót poniżej FIBO 38.2, skąd można było by podjąć próbę przejścia przez średnią EMA100 w celu pogłębienia korekty. Wiadomości ze spółek: Clearwater Analytics (CWAN.US) - Wyceny spółki rosną o ponad 8% po tym, jak ogłoszono, że grupa z branży “private equity” ma zakupić producenta oprogramowania za 8,5 miliarda dolarów.

Rocketlab (RKLB.US) - Spółka zajmująca się technologią orbitalną i rakietową rośnie na otwarciu o ponad 4%, po tym, jak ogłosiła ona, że wygrała przetarg na budowę 18 satelit. Jest to największy pojedynczy kontrakt spółki do tej pory.

Anglogold (AU.US) - Wzrosty mentali szlachetnych napędzają wzrosty wycen spółek wydobywczych i jubilerskich. Wzrosty sięgają ponad 4%

Warner Bros Discovery (WBD.US) - Spółka rośnie na otwarciu o ponad 3% po informacji o tym że Netflix ma otrzymać pożyczkę w wysokości 59 miliardów dolarów na zakup spółki.

Nvidia (NVDA.US) - Potentat Chipów i AI ogłasza, że pierwsza partia eksportowych procesorów H200 dotrze do Chin przed końcem Lutego 2026. Spółka rośnie o ok. 1,5%.

Carnival (CCL.US) - Operator statków wycieczkowych opublikował wyniki znacznie powyżej oczekiwań, EPS na koniec roku wyniósł 0,34$ wobec oczekiwanych ~0,25$. To jednocześnie pozwoliło na szereg pozytywnych rekomendacji ze strony banków inwestycyjnych. Spółka rośnie na otwarciu notowań o ok. 8%.

Potentat Chipów i AI ogłasza, że pierwsza partia eksportowych procesorów H200 dotrze do Chin przed końcem Lutego 2026. Spółka rośnie o ok. 1,5%. Carnival (CCL.US) - Operator statków wycieczkowych opublikował wyniki znacznie powyżej oczekiwań, EPS na koniec roku wyniósł 0,34$ wobec oczekiwanych ~0,25$. To jednocześnie pozwoliło na szereg pozytywnych rekomendacji ze strony banków inwestycyjnych. Spółka rośnie na otwarciu notowań o ok. 8%.

