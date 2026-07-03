Akcje Dino spadają do najniższych poziomów od 2022 roku po rekomendacji Barclays 📉

Akcje polskiego giganta sektora spożywczego, Dino Polska (DNP.PL) tracą prawie 2% po decyzji analityków Barclays, którzy obniżyli cenę docelową dla akcji Dino Polska do 31 zł z 35 zł - wczoraj za jedną akcję Dino płacono prawie 29 zł. Spółka od wielu miesięcy wydaje się ofiarą szerszego, spadkowego trendu, który dotyka szereg walorów sieci spożywczych. Równocześnie tanieją akcje właściciela Biedronki, Jeronimo Martins, które notowane są na poziomach najniższych od 2024 roku.

Dino zmaga się z presją na marże i rosnącymi kosztami - w ostatnich wynikach dynamika kosztów przekroczyła wzrost przychodów, zysk operacyjny wzrósł tylko o 1% mimo 15% wzroście sprzedaży

Jednocześnie rynek ma prawo onawiać się, że sieć napotkała na pewien opór w zakresie ekspansji i nasycenia w kluczowych regionach Polski

Akcje Dino Polska (interwał D1)

Akcje Dino Polska notowane są blisko 2% poniżej średniej EMA200 (czerwona linia) a skala wyprzedania waloru jest już obecnie historycznie bezprecedensowa, choć sam wskaźnik RSI wynosi 34 i nie wskazuje "paniki".

Źródło: xStation5

Spadek inflacji cen żywności w Polsce i bardziej "kapryśny" konsument nie sprzyja też koniunkturze Jeronimo Martins - akcje właściciela Biedronki notowane są na poziomach niewidzianych od 2024 roku.

Źródło: xStation5

Wycena Dino Polska - wykresy wskaźników finansowych

Wykres pokazuje, że Dino Polska utrzymuje silny wzrost skali działalności, jednak odbywa się on kosztem stopniowego obniżania rentowności. Przychody w I kwartale 2026 roku wyniosły około 8,4 mld PLN, podczas gdy zysk netto spadł do 316 mln PLN, a marża netto obniżyła się do 4,5%, najniższego poziomu w prezentowanym okresie. Jednocześnie marża operacyjna zmniejszyła się do 5,9%, co sugeruje, że rosnąca presja kosztowa oraz intensywna konkurencja cenowa ograniczają zdolność spółki do utrzymania historycznej rentowności. Z perspektywy wyceny fundamentalnej kluczowe będzie to, czy Dino zdoła przełożyć dalszą ekspansję sieci sklepów na poprawę produktywności istniejących placówek (like-for-like sales) i odbudowę marż, ponieważ sama dynamika przychodów nie gwarantuje wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

Wykres pokazuje, że Dino Polska utrzymuje bardzo konserwatywną strukturę finansowania i stopniowo ogranicza zadłużenie netto, które w I kwartale 2026 roku wyniosło około 153 mln PLN. Spółka dysponuje jednocześnie około 757 mln PLN środków pieniężnych i krótkoterminowych inwestycji, co zapewnia jej dużą elastyczność w finansowaniu dalszej ekspansji sieci. W poprzednich kwartałach Dino okresowo przechodziło nawet do pozycji gotówki netto, co potwierdza wysoką zdolność do generowania wolnych przepływów pieniężnych. Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) pozostaje stabilny na poziomie około 0,84, co jest typowe dla efektywnie zarządzanych sieci handlu detalicznego o szybkim obrocie zapasami. Z perspektywy fundamentalnej bilans pozostaje jedną z najmocniejszych stron spółki i daje komfort finansowania dalszego wzrostu bez istotnego zwiększania ryzyka zadłużenia.

Źródło: XTB Reserach, Bloomberg Finance L.P