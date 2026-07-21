Akcje General Motors tracą mimo mocnych wyników 🚩

General Motors (GM.US) opublikował wyniki za II kwartał 2026 roku lepsze od oczekiwań Wall Street i podniósł prognozy skorygowanego zysku oraz przepływów pieniężnych na cały rok. Głównym motorem wyników pozostaje działalność w Ameryce Północnej, wspierana przez stabilne ceny samochodów, wysoką sprzedaż pickupów i SUV-ów oraz dalsze ograniczanie strat w segmencie pojazdów elektrycznych.

Skorygowany zysk na akcję wyniósł 3,57 USD wobec oczekiwanych około 3,20 USD.

Przychody wzrosły o 1,9% r/r do 48,03 mld USD, przekraczając konsensus na poziomie 47,01 mld USD.

Skorygowany EBIT w Ameryce Północnej osiągnął 3,45 mld USD wobec prognozowanych 3,26 mld USD.

GM podniósł prognozę skorygowanego zysku na akcję na 2026 rok do 12–14 USD z 11,50–13,50 USD.

Spółka obniżyła jednak prognozę raportowanego zysku netto do 8,4–9,8 mld USD z wcześniejszych 9,9–11,4 mld USD.

Ameryka Północna pozostaje głównym motorem wyników

Sprzedaż samochodów osiągnęła 990 tys. egzemplarzy, co oznacza wzrost o 1,6% względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Skorygowany EBIT działalności w Ameryce Północnej wyniósł 3,45 mld USD, a marża EBIT-adjusted w regionie wzrosła o 2,5 pkt proc. r/r do 8,6%.

Według prezes Mary Barra wyniki wspierały stabilne ceny samochodów, atrakcyjna oferta pickupów i SUV-ów, niższe koszty gwarancyjne oraz poprawa efektywności operacyjnej. Działalność międzynarodowa, obejmująca także chińskie spółki joint venture, wypracowała 190 mln USD skorygowanego EBIT wobec konsensusu na poziomie 144,4 mln USD.

Zysk skorygowany rośnie, ale wynik netto spada

Skorygowany zysk operacyjny całej grupy wzrósł o około 30% r/r do ponad 3,9 mld USD, a skorygowana marża wyniosła 8,2%. Jednocześnie zysk netto przypadający akcjonariuszom spadł o 31,1% r/r do 1,3 mld USD.

Na raportowany wynik wpłynęły koszty w wysokości 2,3 mld USD związane ze zmianą strategii w segmencie samochodów elektrycznych. GM jednocześnie kontynuuje ograniczanie strat w tym obszarze oraz zwiększa udział usług cyfrowych w działalności grupy.

GM podnosi prognozy wyników skorygowanych

Spółka podniosła prognozę skorygowanego EBIT na cały 2026 rok do 14–16 mld USD z wcześniejszych 13,5–15,5 mld USD. Prognoza skorygowanego zysku na akcję wzrosła do 12–14 USD z 11,50–13,50 USD.

Oczekiwane skorygowane wolne przepływy pieniężne segmentu motoryzacyjnego podniesiono do 9,5–11,5 mld USD z wcześniejszych 9–11 mld USD. Nakłady inwestycyjne mają wynieść w całym roku od 10 do 12 mld USD.

Niższa prognoza raportowanego zysku netto

GM obniżył oczekiwania dotyczące zysku netto przypadającego akcjonariuszom do 8,4–9,8 mld USD z wcześniejszych 9,9–11,4 mld USD. Jest to drugi kolejny kwartał, w którym koncern podnosi prognozy wyników skorygowanych, jednocześnie obniżając prognozę wyniku raportowanego. Rozbieżność ta wynika przede wszystkim z kosztów jednorazowych i zmian związanych z restrukturyzacją strategii pojazdów elektrycznych. Mimo lepszych od oczekiwań wyników akcje GM traciły około 2% w handlu posesyjnym.

Akcje General Motors (interwał D1)

Akcje General Motors nieznacznie tracą po wynikach i notowane są w pibliżu 74 USD - na poziomie 200-sesyjnej wykładniczej średniej kroczącej EMA200.

Źrodło: xStation5