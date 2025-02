Akcje General Motors zyskują 4.5% po zatwierdzeniu skupu akcji

Akcje spółki General Motors (GM.US) zyskują przed otwarciem sesji na Wall Street blisko 4.5% po tym jak zarząd spółki zatwierdził program skupu akcji własnych o wartości 6 mld USD (skup o wartości 2 mld USD ma zostać sfinalizowany do II kwartału tego roku). Co więcej, spółka zwiększa kwartalną dywidendę o 25% do 15 centów za akcje.

GM ma na celu wzmocnienie zaufania akcjonariuszy. Ten ruch jest częścią ciągłej strategii GM dotyczących zwrotu nadwyżki kapitału, po zakończeniu wykupu akcji o wartości 10 miliardów dolarów w ubiegłym roku.

Źródło: xStation