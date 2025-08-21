Podsumowanie dnia: dolar zyskuje przed Jackson Hole oraz po mocnych danych PMI 💲📣

- Indeksy próbują ograniczyć spadki pod koniec sesji, jednak nadal obserwujemy wyprzedaż wśród amerykańskich spółek. W obecnym momencie indeks US500 traci -0,42%, US100 0,51%, a US2000 jest notowany bez większych zmian.
- USD jest dzisiaj jedną z mocniejszych walut obok NOK oraz NZD. Po drugiej stronie wyraźnie traci JPY. Umocnienie dolara ma związek z jastrzębimi komentarzami Hammacka z Fed oraz wyjątkowo mocnymi danymi PMI. Spadły również oczekiwania cięcia stóp procentowych na kolejnym posiedzeniu Fed w połowie września do 73,5%.
- Z drugiej jednak strony dane o wnioskach dla bezrobotnych oraz indeks Philly FED okazały się niższe od oczekiwań, rynkowa reakcja na nie jednak został szybko przyćmiona przez wcześniej wspomniane dane PMI.
- Hammack z Fed udzielił wyjątkowo jastrzębiego komentarza, w którym podważył możliwość cięcia stóp procentowych we wrześniu. Jego zdaniem inflacja wciąż jest za wysoka, a rynek pracy w równowadze. Fed powinien się skupić na stłumieniu presji cenowej. Na obecną chwilę bankier nie widzi możliwości wznowienia luzowania polityki monetarnej.
- Departament Sprawiedliwości wezwał prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella do odwołania gubernator Lisy Cook w związku z zarzutami dotyczącymi potencjalnego oszustwa hipotecznego związanego z nieruchomościami
- Dobre wyniki Walmart nie spełniają wysokich oczekiwań inwestorów. Spółka opublikowała mocne wyniki za drugi kwartał 2025. Jednak tempo wzrostu rozczarowuje, a wskaźniki wyceny są bardzo wysokie. Spółka pogłębia przecenę do ponad 4%.
- Raport o sprzedaży istniejących domów w USA (lipiec) wyniósł 4,01 mln w porównaniu z 3,92 mln i 3,93 mln wcześniej, co oznacza wzrost o 2% w porównaniu z oczekiwanymi -0,25% i -2,7% wcześniej
- Wstępne dane o nastrojach konsumentów w lipcu, w strefie euro pokazały spadek do 15,5 wobec -14,7 prognoz i -14,7 poprzednio.
- NATGAS zyskuje dzisiaj po rolowaniu kontraktu terminowego blisko 6%. Momentum wzrostowe w niewielkim stopniu wsparły dzisiaj dane EIA, które wskazały na mniejszy przyrost zapasów tego surowca w USA od oczekiwań.
- Kryptowalut pogłębiają przecenę. Bitcoin traci 1,60% do 112 440 USD. Ethereum traci 2,20% do 4 240 USD, a kapitalizacja pozostałych altcoinów traci łącznie 1,70% do 1 020 mld USD.
