Akcje Grupy Kęty przebijają historyczne 1000 PLN 📈

Akcje Grupy Kęty (KTY.PL) rosną dziś do historycznego szczytu na poziomie 1000 PLN za akcję. Mimo mieszanej koniunktury firma ma za sobą bardzo solidny rok, który okazał się dla spółki udany, dzięki dyscyplinie i wydajności operacyjnej. Giełda wycenia scenariusz skoku rentowności w scenariuszu odreagowania szerszego rynku profili aluminiowych, okien i opakowań na którym operuje grupa. Dla spółki bardzo sprzyjający wydawałby się także potencjalny koniec działań zbrojnych w Ukrainie. IV kwartał dla grupy wyglądał na stabilny z lekką poprawą operacyjną (EBITDA), przy niską dynamiką przychodów i wyraźnym rozjazdem między segmentami (SWW najmocniejszy, SOG najsłabszy przez ceny surowców). Czy rok 2025 był udanu dla grupy?
-
W drugiej połowie grudnia Grupa Kęty pokazała szacunki za 4Q 2025: zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł ok. 93 mln zł (vs 96 mln zł rok wcześniej), czyli lekki spadek r/r, ale bez „tąpnięcia”.
-
EBITDA lekko w górę: spółka szacuje 205 mln zł EBITDA w 4Q (vs 202 mln zł r/r), a zysk operacyjny (EBIT) 143 mln zł.
-
Przychody praktycznie płaskie: sprzedaż w kwartale to 1 265 mln zł, czyli +1% r/r — obraz rynku nadal raczej stabilny niż dynamiczny.
-
Mieszany obraz segmentów:
-
SWW (Wyroby Wyciskane): przychody mają wzrosnąć ok. +13% r/r, a ilościowo ok. +8% r/r (czyli realny wolumen też rośnie).
-
SSA (Systemy Aluminiowe): sprzedaż szacunkowo +4% r/r — umiarkowany, ale dodatni trend.
-
SOG (Opakowania Giętkie): przychody ok. -6% r/r, głównie przez niższe ceny surowców petrochemicznych (to ważne: to może być efekt cenowy, niekoniecznie popytowy).
-
-
Cały 2025 rok został dowieziony solidnie: spółka szacuje w 2025: 560 mln zł zysku netto, 783 mln zł EBIT, 1 023 mln zł EBITDA oraz 5 508 mln zł przychodów. Wycena rzędu 18-krotności rocznych zysków nie wydaje się bardzo wymagajaca, jeśli firma miałaby poprawiać rentowność i sprzedaż w kolejnych latach. Wzrost cen akcji grupy nie jest w tym przypadku oderwany od fundamentów.
Akcje KTY.PL (interwał D1)
Źródło: xStation5
MIDDAY WRAP: kapitał płynie do europejskich spółek technologicznych 💸🔎
Puls GPW: Atomowe wzrosty CD Projekt; Co dalej ze stopami w Polsce❓🏛️
Umowa handlowa Chin i Kanady: Jak wpłynie na rynki?
Podsumowanie dnia: Wall Street rośnie, ropa traci🗽Mocny dolar hamuje Bitcoina?
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.