US Open: Wall Street próbuje wrócić do wzrostów 📈Akcje Oracle zyskują 10% po wynikach

Kontrakty terminowe na S&P 500 spadają o 0,1% po publikacji lutowych danych o inflacji w USA zgodnych z oczekiwaniami oraz propozycji Międzynarodowej Agencji Energetycznej dotyczącej uwolnienia strategicznych rezerw ropy. Komentarze Donalda Trumpa wskazują, że konflikt z Iranem może zmierzać do końca, mimo że Axios powołując się na źródła stwierdził, że wojna może trwać jeszcze kilka tygodni. Źrodło: xStation5 Wiadomości ze spółek Tesla (TSLA.US) rośnie 0,5% po doniesieniach o przyspieszeniu prac nad projektem agenta AI.

AeroVironment (AVAV.US) traci ponad 12% po słabszych od oczekiwań przychodach za III kwartał i obniżeniu prognozy rocznej.

Alliant Energy (LNT.US) +0,3% po rozpoczęciu pokrycia przez RBC Capital Markets z rekomendacją outperform.

Campbell’s (CPB.US) -5% po obniżeniu prognozy skorygowanego zysku na akcję na cały rok.

CarMax (KMX.US) +7% po ujawnieniu, że fundusz aktywistyczny Starboard Value zbudował pakiet akcji o wartości ok. 350 mln USD.

Intuitive Surgical (ISRG.US) +0,3% po podwyższeniu rekomendacji przez Citi do buy.

Nike (NKE.US) +2% po podwyższeniu rekomendacji przez Barclays do overweight.

Oracle (ORCL.US) +10% po mocnych wynikach i prognozach wskazujących na utrzymujący się popyt na infrastrukturę AI.

Serve Robotics (SERV.US) +13% po lepszych od oczekiwań wynikach za IV kwartał i podniesieniu prognoz.

Upstart (UPST.US) +2% po planach ubiegania się o licencję krajowego banku w USA.

uniQure (QURE.US) +2% po podwyższeniu rekomendacji przez Mizuho do outperform. Oracle łagodzi obawy Nasdaq Gigant sektora AI oraz spółka, która znalazła się ostatnio w centrum debaty wokół nakładów inwestycyjnych i zadłużenia sektora technologicznego Oracle (ORCL.US) opublikowała wyniki za III kwartał fiskalny 2026 powyżej oczekiwań rynku i jednocześnie podniósł prognozę przychodów na 2027 rok. Wyniki wsparły notowania spółki, choć inwestorzy wciąż analizują skalę wydatków na infrastrukturę AI oraz związane z nimi ryzyka finansowe. Oracle (ORCL.US) przebił oczekiwania analityków zarówno na poziomie przychodów, jak i zysku.

Spółka podniosła prognozę przychodów na rok fiskalny 2027 do 90 mld USD .

Po publikacji wyników akcje spółki rosły nawet o ok. 14% w handlu przed sesją .

W III kwartale przychody wyniosły 17,19 mld USD , powyżej prognoz 16,9 mld USD i więcej niż 14,1 mld USD rok wcześniej .

Zysk na akcję ( EPS ) wyniósł 1,79 USD , wobec oczekiwań na poziomie 1,70 USD .

Segment chmury wygenerował 8,9 mld USD przychodów , lekko powyżej prognoz rynku.

Przychody z infrastruktury chmurowej osiągnęły 4,9 mld USD , również powyżej oczekiwań.

Spółka wskazuje na silny popyt na usługi AI i cloud , a backlog kontraktów sięga 553 mld USD .

Oracle utrzymał prognozę 67 mld USD przychodów w roku fiskalnym 2026 oraz kwartalną dywidendę 0,50 USD na akcję .

Jednocześnie firma znacząco zwiększa inwestycje w centra danych dla AI – nakłady inwestycyjne wzrosły w jednym z kwartałów o 269% do 8,5 mld USD , a roczne CAPEX może sięgnąć 50 mld USD .

Według doniesień medialnych spółka może planować redukcję tysięcy miejsc pracy , aby finansować rozbudowę infrastruktury AI.

Oracle zaprzeczył również doniesieniom o wstrzymaniu rozbudowy projektu centrum danych Stargate realizowanego z OpenAI (OPAI.PVT) w Teksasie.

Mimo dzisiejszego odbicia kurs spółki pozostaje pod presją – akcje spadły o ok. 54% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i 23% od początku roku .

Wysokie nakłady na infrastrukturę AI są zjawiskiem szerszym w sektorze – Amazon (AMZN.US), Alphabet (GOOGL.US), Meta (META.US) i Microsoft (MSFT.US) planują łącznie przeznaczyć ok. 650 mld USD na CAPEX w 2026 roku, w dużej mierze na centra danych dla AI. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.