Akcje Heico 10% poniżej ATH 🗽Spółka wróci do wzrostu?

Akcje spółki HEICO (HEI.US) są jednymi z największych 'zwycięzców' ostatnich kilkunastu miesięcy i radzą sobie świetnie, prowadząc wzrosty sektora przemysłowego w USA, ramię w ramię z takimi spółkami jak Curtiss Wright, czy RTX Corp. Z drugiej strony, walory firmy spadły o prawie 10% względem historycznego szczytu, a euforyczna reakcja na wyniki finansowe została szybko 'zasypana podażą'. Jest jasne, że amerykańskie firmy, z zabezpieczonymi, 'krótkimi' łańcuchami dostaw, dostarczające komponenty i świadczące usługi nie tylko dla prywatnych firm, ale także dla Pentagonu i sektora kosmicznego powinny mieć w kolejnych kwartałach co najmniej dobrze. Dlaczego więc akcje Heico spadły?

Heico jest na tym polu jednym z liderów. Firma oferuje serwis samolotów, część oraz produkcje zamienników OEM najwyższej klasy, pozwalając oszczędzać firmom i instytucjom na zamówieniach kluczowych komponentów od elektroniki po elementy konstrukcyjne. W ostatnich miesiącach nie ustawały spekulacje na temat możliwego wzrostu zamówień ze strony Pentagonu, który 'przepłaca' dostawcom OEM, dla których naturalnym zamiennikiem może być Heico (działania DOGE)

W III kwartale 2025 firma zaraportowała 1,15 mld USD sprzedaży i 177,34 mln USD zysku netto, imponująć dynamiką rzędu odpowiednio blisko 20% i 30% r/r. Firma od dekad prowadzi 'agresywną' politykę wchłaniania kolejnych podmiotów z niszowych, strategicznych branż, budując długoterminową pozycję na rynku i stając się jednym z niemal niemożliwych do zastąpienia ogniw sektora lotniczego, z rosnącymi zamówieniami dla misji kosmicznych i wojska. Tylko w tym roku przejęła 5 kolejnych podmiotów.

Firma szacuje, że jej przychody roczne wyniosą 5,4 mld USD w 2028 roku, co implikowałoby średnią 8% dynamikę wzrostu sprzedaży rok do roku. Co jednak istotniejsze, zamierza zarabiać prawie 1 mld USD netto rocznie, do 2028 roku, co stanowiłoby średnio ok.15% wzrost względem ok. 700 mln USD netto w tym roku. Oznacza to, że firma nie spodziewa się, by przejęcia wpłynęły istotnie na jej marże, a koszty z nimi związane budują jej 'efekt kuli śnieżnej' i wzrostu skali.

Akcje Heico (interwał H1, D1)

Wczoraj akcje spółki zamknęły się przy 315 USD za walor; tuż ponad tym poziomem przebiegają godzinowe wykładnicze średnie kroczące EMA50 i EMA200. Wybicie powyżej 316 USD dzisiaj potencjalnie mogłoby otworzyć firmie drogę do testu historycznych maksimów. Rynek zgadza się co do tego, że biznes firmy jest świetny i rozkwita. Jedynym zmartwieniem jest w jej przypadku wycena, która nawet po ostatnich spadkach oscyluje wokół historycznie wysokich wskaźników ceny do zysku i ceny do sprzedaży. Średnioroczny wzrost przychodów rzędu 8% i ok. 15% wzrost zysku netto nie uzasadniają w pełni mnożników rzędu 60-krotności rocznych zysków, choć biznes Heico jest przewidywalny, a dominacja niszowych branż sprawia, że długoterminowy wzrost skali jest niemal 'pewny'. To prowadzi rynek do okresowych momentów przewartościowania.

Źródło: xStation5

Akcje spółki testują 50-sesyjną wykładniczą średnią EMA50 (pomarańczowa linia) na dziennym interwale.Spadek poniżej potencjalnie mógłby otworzyć drogę do testu EMA200 przy 282 USD za walor. Wybicie powyżej wskazuje na ponowny test górnego ograniczenia kanału cenowego przy 328 USD.

Źródło: xStation5