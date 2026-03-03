Akcje Heico odbijają po mocnym spadku 📈 William Blair z pozytywną rekomendacją

William Blair podtrzymał rekomendację Outperform dla spółki z sektora lotniczo-obronnego Heico (HEI.US) po publikacji wyników za I kwartał, na które w pierwszej reakcji rynek zareagował nerwowo - mimo pobicia prognoz przychodów i zysków na akcję przez spółkę. Kurs akcji spadł ok. 9% w dniu po wynikach. Akcje Heico odbiły po wyprzedaży już o ok. 10% i notowane są obecnie przy 330 USD. Operacyjnie kwartał był mieszany: przychody wyhamowały, a zysk operacyjny wypadł nieco poniżej konsensusu . Dodatkowo w kluczowym segmencie Flight Support Group (FSG) tempo wzrostu organicznego spadło do 12% z 16% kwartał wcześniej, co rynek odczytał jako sygnał spowolnienia dynamiki.

Narracja pozostaje konstruktywna na 2026 r. William Blair podkreślił, że dwucyfrowy wzrost organiczny FSG jest osiągalny dzięki trwałości rynku aftermarket, szerokiemu popytowi w podsegmentach oraz preferencji klientów na tańsze, ale wiarygodne alternatywy części i usług .

Silnym punktem był biznes w zakresie silników, który zarząd wyróżniał na callu; odpowiada on za ok. 25% działalności PMA. Jednocześnie spółka handluje na wysokiej wycenie (c/z 48,5), a według analizy. To zwiększa wrażliwość kursu na nawet niewielkie potknięcia w tempie wzrostu. Walory Heico znajdują się na liście walorów oczekujących na potencjalne włączenie do indeksu S&P 500. Rok do roku kurs akcji wzrósł o ponad 23%, a w ciągu 5 ostatnich lat o 166%. Kapitalizacja wynosi obecnie blisko 40 mld USD. Źródło: xStation5

