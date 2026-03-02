Puls GPW: Warszawska giełda reaguje na napięcia w Zatoce Perskiej

Od początku weekendu rynki finansowe są pod dużym wpływem eskalujących napięć w Zatoce Perskiej. Połączone ataki Izraela i USA na Iran spowodowały znaczną destabilizację w regionie. Iran odpowiedział, atakując amerykańskie bazy wojskowe oraz inne strategiczne obiekty, co wprowadza niepewność na rynku ropy i może wpłynąć na globalne łańcuchy dostaw.

W odpowiedzi na rosnące obawy o dalszą eskalację sytuacji, giełdy na całym świecie reagują spadkami. Na godzinę 11:30 WIG20 na warszawskiej giełdzie traci -0.58%, a mWIG40 notuje spadek o -1%. Indeks sWIG80 spada o -0.8%, a cały szeroki WIG cofa się o -0.6%. Takie zmiany pokazują, jak duże są obawy inwestorów, którzy reagują na niepewność na rynku surowców i potencjalne problemy z dostawami ropy.

Poza globalnymi wydarzeniami, na rynku warszawskim pojawiają się także sygnały związane z krajową gospodarką. Dane makroekonomiczne za IV kwartał 2025 roku pokazują, że PKB Polski wzrósł o solidne 4.0% w ujęciu rocznym oraz o 1.0% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Choć ten wzrost wydaje się być pozytywnym sygnałem, to jednak w zestawieniu z innymi wskaźnikami gospodarczymi, takimi jak PMI, pojawiają się pewne wątpliwości.

Wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu w lutym spadł do 47.1 punktu, co jest wynikiem gorszym niż 48.8 punktu w styczniu. Wynik poniżej 50 pkt oznacza, że sektor przemysłowy w Polsce znajduje się w fazie kontrakcji, co może sugerować spowolnienie produkcji w nadchodzących miesiącach. W połączeniu z rosnącą niepewnością na rynkach globalnych, wynik PMI może budzić obawy o przyszłość polskiej gospodarki, zwłaszcza w kontekście długofalowej stabilności wzrostu.

Pomimo pozytywnych danych o wzroście PKB, spadek wskaźnika PMI dla przemysłu może wskazywać na problemy w tym kluczowym sektorze. Spowolnienie w produkcji, w połączeniu z globalnymi napięciami, może prowadzić do dalszego osłabienia nastrojów na warszawskiej giełdzie. Inwestorzy, którzy obawiają się o rozwój sytuacji zarówno w regionie Zatoki Perskiej, jak i w polskim przemyśle, decydują się na bardziej ostrożne podejście.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podczas dzisiejszej sesji notowania kontraktu na WIG20 (W20) notują spadki, co jest wynikiem rosnącej niepewności na rynkach finansowych związanej z eskalacją konfliktu w Zatoce Perskiej. Globalne napięcia wpływają na sentyment rynków, które w obliczu niestabilności decydują się na większą ostrożność, co znajduje swoje odzwierciedlenie w spadkach na warszawskiej giełdzie. Wsparcie dla notowań kontraktu na WIG20 pozostaje na poziomie średniej kroczącej EMA 30, co może stanowić punkt, w którym rynek spróbuje znaleźć równowagę. Mimo to, przedłużający się konflikt w Zatoce Perskiej i dalsza niepewność geopolityczna mogą wywierać presję na rynek, prowadząc do dalszych spadków w notowaniach

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Akcje Orlen (PKN.PL) rosną, a spółka wydaje się być naturalnym beneficjentem rosnących cen ropy, które są wynikiem eskalacji konfliktu w Zatoce Perskiej. Wzrosty cen surowca, spowodowane obawami o destabilizację regionu i zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw, sprzyjają spółkom paliwowym, takim jak Orlen, które zyskują na wyższych marżach na paliwach.

Akcje spółek związanych z sektorem obronnym, takich jak Lubawa(LBW.PL), Zremb Chojnice(ZRE.PL), Virtus(RAE.PL) i Protektor(PRT.PL), rosną w reakcji na rosnące napięcia geopolityczne, w tym eskalację konfliktu w Zatoce Perskiej