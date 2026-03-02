US OPEN: Wojna w Iranie uderza w rynki

Światowe rynki wydają się obecnie niemal całkowicie skupione na eskalacji konfliktu między USA i Izraelem a Iranem do pełnoskalowej wojny. Wszystkie kraje w rejonie cieśniny Ormuz są obecnie pod regularnym ostrzałem, sama cieśnina jest niedrożna, lotniska i porty są niemal całkowicie wyłączone z użytku, a wiele rafinerii zostało uszkodzonych i/lub operuje w trybie kryzysowym.

Na otwarciu sesji ropa WTI rośnie o ponad 6%, kontrakty na amerykański LPG rosną o ponad 3%, a złoto zyskuje 1%. Dolar umacnia się o ok. 0,5%. Wśród indeksów Wall Street straty na otwarciu oscylują w okolicach 1,2%, jednak z biegiem sesji rynek redukuje straty i wychodzi na lekki plus.

Największym ryzykiem dla rynku jest obecnie znaczna presja na podaż ropy i gazu. Spowoduje ona wzrost cen surowców energetycznych, za nimi wzrośnie inflacja, a to pozbawi banki centralne przestrzeni do obniżek stóp. Taki rozwój wydarzeń może zdezaktualizować wiele założeń inwestorów odnośnie do ścieżki wzrostu na najbliższe kwartały.

Dane makroekonomiczne:

W USA nastąpiła publikacja indeksów produkcyjnych PMI oraz ISM za luty.

Indeks PMI wyniósł 51,6 wobec oczekiwań na poziomie 51,2 (wzrost z 51,2).

Indeks ISM wyniósł 52,4 wobec oczekiwanych 51,7.

Odczyty z przemysłu okazały się zaskoczeniem i wskazują trend proinflacyjny, szczególnie jeśli zwrócimy uwagę na komponent ISM Ceny na poziomie aż 70 punktów.

W dalszej części dnia nastąpi również publikacja PKB wg Fed z Atlanty; oczekiwany jest odczyt na poziomie 3%.

US100 (D1)

Źródło: xStation5

Na pierwszym otwarciu tygodnia rynek wyraźnie broni linii oporu w okolicy 24 615 punktów oraz wraca ponad krótkoterminową linię trendu. Dla kupujących kluczowym poziomem do obrony pozostaje linia trendu (pomarańczowa). Jeśli podaż chce zachować inicjatywę i pogłębić spadki, kluczowe będzie sprowadzenie kursu do poziomu EMA200 oraz długoterminowej linii trendu.

Wiadomości ze spółek: