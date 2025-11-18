Akcje Home Depot tracą 4% wobec obniżenia prognoz i obaw o konsumpcję w USA 📉

Akcje Home Depot (HD.US) spadają o prawie 4% po ogłoszeniu wyników finansowych za III kwartał na poziomie 3,74 USD na akcję, nieco poniżej konsensusu analityków Bloomberga wynoszącego 3,84 USD na akcję i poniżej poziomu 3,78 USD na akcję rok temu, po słabszym niż oczekiwano raporcie finansowym za II kwartał. W ciągu ostatnich czterech kwartałów spółka tylko raz przekroczyła konsensusowe prognozy EPS. Wiodąca amerykańska firma zajmująca się sprzedażą mebli i wyposażenia domu odnotowała w tym kwartale przychody w wysokości 41,35 mld USD, tylko nieznacznie powyżej szacunków rynkowych wynoszących 41 mld USD. Od początku roku akcje spadły o 10%, a od rekordowego poziomu o prawie 25%.

Co ważniejsze, firma obniża prognozy na cały rok, powołując się na osłabienie popytu ze strony amerykańskich konsumentów, którzy odkładają remonty domów w obliczu historycznie wysokich cen usług i towarów oraz rosnącej niepewności co do stanu gospodarki i zatrudnienia.

Rynek nieruchomości w Stanach Zjednoczonych pozostaje w stagnacji, a Home Depot spodziewa się, że sprzedaż w sklepach tej samej sieci w całym roku będzie „nieznacznie dodatnia”, podczas gdy wcześniej prognozowano wzrost o 1% w 2025 r. Obecnie oczekuje się również, że zyski za cały rok spadną bardziej, a skorygowany zysk na akcję spadnie o 5%, czyli więcej niż 2% spadek prognozowany przez firmę latem tego roku, po opublikowaniu raportu za II kwartał. Sprzedaż w sklepach tej samej sieci wzrosła ogółem o 0,2%, a w Stanach Zjednoczonych tylko o 0,1%. Rynek spodziewał się, że sprzedaż w sklepach tej samej sieci wzrośnie w trzecim kwartale o około 1,3%, więc wynik ten jest naprawdę słaby. Dla całego rynku wyniki i komentarz firmy są sygnałem, że stan gospodarki amerykańskiej jest obecnie co najmniej niejednoznaczny, nie jest już „solidny” ani „odporny”. Strona popytowa jest obciążona i zrezygnowana przez historycznie wysokie ceny i nadal wysokie oprocentowanie kredytów, nawet jeśli wynagrodzenia są wyższe w ujęciu rok do roku.

Źródło: xStation5

