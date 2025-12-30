US OPEN: Wall Street czeka na minutes FOMC

Akcje amerykańskie słabo rozpoczęły kolejny tydzień na rynku akcji, który jest przełomem 2025 i 2026 roku. Część spadków można wiązać z tzw. rozliczeniem podatkowym. Jeśli ktoś chciał zrealizować zysk lub stratę na swoich pozycjach na rynku akcyjnym w 2025 roku na Wall Street, musiał tego dokonać w poniedziałkowej lub dzisiejszej sesji. Stany Zjednoczone oraz Kanada przeszły na rozliczenie T+1 dla akcji w 2024 roku. Warto wspomnieć, że sesja na Wall Street w trakcie Sylwestra trwa normalnie, natomiast wiele rynków europejskich nie działa lub będzie działać w skróconej wersji.

Dzisiaj o godzinie 20:00 opublikowane zostaną zapiski rozmów z ostatniego posiedzenia FOMC na którym podjęto decyzję o kolejnym cięciu stóp procentowych. Jednocześnie decyzja kolejny raz nie była jednogłośna i konsensus był coraz trudniejszy do osiągnięcia. Jeśli jednak zapiski rozmów pokażą możliwość szybkiego powrotu do cięć stóp procentowych, najbliżśze dni mogą przynieść kontynuację obecnego “Rajdu Św. Mikołaja”, który statystycznie przedłuża się przynajmniej na dwa pierwsze tygodnie stycznia.

Spojrzenie techniczne

Kontrakty terminowe US500 kontynuują spadki, pomimo ograniczenia wyprzedaży w trakcie wczorajszej sesji. Inwestorzy czekają na wydźwięk dzisiejszej publikacji FOMC. US500 znajduje się minimalnie poniżej 6950 punktów, a cały czas pozostaje powyżej zniesienia 23.6, fali wzrostowej, która miała miejsce po ostatnim rolowaniu kontraktów terminowych. Jeżeli inwestorzy w dalszym ciągu będą realizować zyski po ostatecznie dobrym 2025 roku, przełamanie wsparcia może doprowadzić do spadków w kierunku poziomu 6888 punktów, który znajduje się w okolicach zniesienia 50.0 oraz wzrostowej linii trendu.

Informacje ze spółek

Właściciel Facebook’a, META.US informuje o przejęciu singapurskiego startupu Manus za ok. 2 mld USD. Manus to spółka z branży AI, która ma pozwalać na automatyzację takich zadań jak weryfikacja CV, planowanie podróży, czy prosta analiza rynku akcji. Meta zyskuje na starcie 0,1%. Od początku tego roku spółka wzrosła o 12,5%

Tesla (TSLA.US) opublikowała skomplikowane estymaty sprzedaży samochodów oraz średnie dla obecnego kwartału. Dane te są bardziej pesymistyczne niż te zebrane przez Bloomberga. Spółka w Q4 miała dostarczyć 422 850 samochodów, co jest wynikiem 15% gorszym niż przed rokiem. Bloomberg wskazuje w swoich estymatach na sprzedaż o 10% mniejszą. Mimo tego akcje spółki rosną o 0,65% i znajdują się przy historycznych szczytach. W tym roku akcje spółki wzrosły o niemal 14%.

Obserwujemy wyraźne ożywienia w spółkach wydobywczych metali szlachetnych, w trakcie dzisiejszego ożywienia na rynku złota i srebra, po ekstremalnej wyprzedaży z pierwszej sesji tego tygodnia. Barrick (B.US) zyskuje ok. 2%, Newmont (NEM.US) również ok. 2%. Freeport-McMoran (FCX.US) zyskuje na fali najdłuższego okresu wzrostu na rynku miedzi od 2017 roku.