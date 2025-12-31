US Open: Indeksy USA lekko tracą w ostatnim dniu handlu 2025

Główne indeksy USA otwierają ostatni dzień handlu w 2025 roku lekko poniżej poziomów poprzedniego zamknięcia. Sesja będzie krótsza i przy niskim wolumenie nie należy spodziewać się większych wahań, zwłaszcza po solidnych danych o rynku pracy. Dane o bezrobociu pokazują, że rynek pracy pozostaje stabilny. Liczba nowych wniosków o zasiłek spadła do najniższego poziomu od miesiąca, a liczba osób kontynuujących pobieranie zasiłku również zmniejszyła się zgodnie z oczekiwaniami. Oznacza to, że mimo lekkiego spadku indeksów na otwarciu, sytuacja na rynku pracy pozostaje odporna na sezonowe wahania i wcześniejsze cięcia stóp Fed.

Wczoraj opublikowano protokół z grudniowego posiedzenia Fed, który ujawnia rosnące rozbieżności wśród członków FOMC co do dalszych obniżek stóp procentowych, mimo decyzji o cięciu o 25 punktów bazowych do zakresu 3,5 do 3,75% głosami dziewięć do trzech, co jest największą liczbą sprzeciwów od 2019 roku. Większość uczestników oczekuje kolejnych obniżek, jeśli inflacja spadnie zgodnie z prognozami do celu 2%, jednak niektórzy sugerują utrzymanie stóp na obecnym poziomie przez dłuższy czas, obawiając się trwałości spadku inflacji oraz ryzyka pogorszenia sytuacji na rynku pracy przy umiarkowanym wzroście gospodarczym, w tym przy gwałtownym wzroście PKB o 4,3% w trzecim kwartale.

Wpływ ceł prezydenta Donalda Trumpa uznano za tymczasowy, z ich wygasaniem do 2026 roku, choć frakcja jastrzębi podkreśla potrzebę większej pewności co do trajektorii cen. Dot plot, obejmujący prognozy 19 członków, wskazuje na dodatkowe obniżki w 2026 i 2027 roku do okolic neutralnego poziomu 3%, co rynek odczytał jako lekki spadek Wall Street oraz zwiększone prawdopodobieństwo cięcia stóp w kwietniu. Nadchodząca rotacja prezesów banków regionalnych, w tym Beth Hammack, Anny Paulson, Lorie Logan oraz Neela Kashkari, z których wielu sprzeciwia się dalszym luzowaniom, może dodatkowo wpłynąć na dynamikę FOMC. Jednocześnie bank centralny wznowił zakupy krótkoterminowych bonów skarbowych po 40 mld USD miesięcznie, aby zapobiec spadkowi rezerw poniżej bezpiecznego poziomu. Rynki oczekują pauzy w decyzjach do czasu napływu nowych danych po okresie luk informacyjnych związanych z zamknięciem rządu.

Żródło: xStation5

US500 (interwał H1)

Kontrakty US500 na indeks S&P 500 delikatnie się cofają po wcześniejszych wzrostach, wskazując na korektę na wykresie godzinowym. Cena próbuje odbić się po spadkach, jednak krótkoterminowa EMA 25 pozostaje poniżej EMA 50 i 100, a kluczowy opór przy EMA 100 nie został jeszcze przełamany. Wskaźnik RSI sugeruje przewagę sprzedających, ale bez silnego wyprzedania. Rynek czeka na sygnał, czy przebicie EMA 100 zapoczątkuje nowy ruch wzrostowy, czy cena utrzyma się w dotychczasowym zakresie.

Żródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

W segmencie biotech największe wzrosty notuje Vanda Pharmaceuticals (VNDA.US), rosnąc o 30% po historycznej aprobacie FDA dla leku NEREUS. Wprowadzenie na rynek USA planowane jest w najbliższych miesiącach, otwierając dostęp do lukratywnego segmentu leczenia kinetozy.

Akcje Axsome Therapeutics (AXSM.US) rosną o około 16% po tym, jak FDA zgodziła się szybko przejrzeć wniosek o rozszerzenie zastosowania leku AXS-05 do leczenia pobudzenia u osób z chorobą Alzheimera. Decyzja ma zapaść do 30 kwietnia 2026 roku. Dodatkowo FDA pozwoliła firmie na zgłoszenie nowego leku w leczeniu narkolepsji, co wzmacnia ofertę spółki w obszarze leków neurologicznych i psychiatrycznych.

Z kolei Cybin (CYBN.US) traci blisko 5% w reakcji na uruchomienie nowego programu emisji akcji o wartości 100 mln USD, który pozwala spółce sprzedać papiery bezpośrednio na rynku w celu finansowania kapitału obrotowego i przyspieszenia rozwoju. Program będzie obowiązywał do października 2027 roku.

Akcje Nike (NKE.US) rosną po tym, jak CEO Elliott Hill kupił ponad 1 mln USD w akcjach spółki, zwiększając swoje udziały do ponad 241 tys. sztuk. Powrót Hilla do firmy pod koniec 2024 roku jest traktowany jako potencjalny impuls dla spółki, a zakup akcji może być sygnałem zaufania do przyszłości Nike.

Na dzisiejszej sesji rosną także akcje Trump Media & Technology Group (DJT.US) o 4% , po ogłoszeniu planów wprowadzenia cyfrowego tokena dla akcjonariuszy we współpracy z Crypto.com. Każdy posiadacz akcji ma otrzymać jeden token za akcję, uprawniający do nagród i zniżek związanych z produktami spółki, takimi jak Truth Social, Truth+ i Truth Predict.





