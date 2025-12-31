Puls GPW: 2025 rokiem rekordów na warszawskim parkiecie

Rok 2025 okazał się historycznie udany dla polskiego rynku akcji i zapisał się jako okres wyjątkowo wysokich stóp zwrotu. Indeks szerokiego rynku WIG zakończył rok z jedną z najwyższych rocznych dynamik od niemal trzech dekad, rosnąc o blisko 50%. Równie silnie zachowywał się indeks WIG20, który zyskał około 45% i tym samym zanotował najlepszy rezultat roczny w XXI wieku. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że przez cały rok WIG20 nie był wyceniany poniżej poziomu z początku roku, co potwierdza trwałą przewagę popytu oraz dominację pozytywnych nastrojów inwestorów.

Źródłem tak silnego odbicia była kombinacja kilku kluczowych czynników, wśród których najważniejsze okazały się poprawa krajowej koniunktury gospodarczej, napływ kapitału portfelowego oraz coraz bardziej sprzyjające otoczenie monetarne. Wzrosty nie ograniczały się wyłącznie do największych spółek. Indeksy mWIG40 oraz sWIG80 również zanotowały bardzo dobre wyniki, zyskując odpowiednio ponad 30% i ponad 20%. Potwierdza to szeroki charakter hossy oraz fakt, że poprawa koniunktury objęła niemal wszystkie segmenty rynku, przy rosnącym udziale inwestorów detalicznych i odbudowie zaufania do rynku kapitałowego.

Na poziomie poszczególnych spółek uwagę zwracały imponujące wzrosty największych firm notowanych na GPW. W gronie liderów znalazły się Orlen oraz KGHM, których akcje w ciągu roku podwoiły swoją wartość. Bardzo dobrze zachowywał się także sektor bankowy, wspierany przez solidne wyniki finansowe, ograniczenie ryzyka regulacyjnego oraz rosnący popyt na kredyty w drugiej połowie roku. Wysokie stopy zwrotu osiągnęły takie instytucje jak mBank, PKO BP, Pekao czy PZU. Dobrą koniunkturę wykorzystywały również spółki deweloperskie i budowlane, które korzystały na ożywieniu rynku nieruchomości oraz spadku kosztów finansowania inwestycji. Jedynie nieliczne walory zakończyły rok poniżej poziomów z jego początku, co dodatkowo podkreśla siłę całego rynku.

Z makroekonomicznego punktu widzenia 2025 rok przyniósł wyraźne ożywienie polskiej gospodarki. Produkt krajowy brutto rósł szybciej, niż wcześniej zakładali ekonomiści, co było efektem rosnącej konsumpcji wewnętrznej, poprawy sytuacji na rynku pracy oraz napływu środków z nowej perspektywy unijnej. Jednocześnie inflacja, która jeszcze rok wcześniej stanowiła istotną barierę dla wzrostu, wyraźnie spadła, umożliwiając Radzie Polityki Pieniężnej rozpoczęcie cyklu łagodzenia polityki monetarnej.

Decyzja o sześciu obniżkach stóp procentowych w ciągu roku okazała się jednym z kluczowych czynników wspierających rynek akcji. Taniejący pieniądz obniżył koszt kredytu, zwiększył skłonność przedsiębiorstw do inwestycji oraz poprawił atrakcyjność akcji w relacji do instrumentów dłużnych. W efekcie wzrosła gotowość inwestorów do podejmowania ryzyka, a mimo silnych wzrostów wyceny giełdowe wciąż pozostawały relatywnie atrakcyjne na tle rynków rozwiniętych.

Perspektywy na 2026 rok pozostają pozytywne, choć jednocześnie bardziej stonowane. Dynamiczne wzrosty z 2025 roku mogą być trudne do powtórzenia, jednak otoczenie makroekonomiczne nadal sprzyja rynkowi kapitałowemu. Spadająca inflacja, łagodna polityka pieniężna oraz solidny wzrost gospodarczy tworzą warunki do kontynuacji trendu wzrostowego. Największymi beneficjentami kolejnej fazy cyklu mogą okazać się spółki z segmentu średnich i małych przedsiębiorstw, które skorzystają na poprawie płynności finansowej, łatwiejszym dostępie do kredytu oraz rosnących inwestycjach w innowacje i transformację biznesową.

Na korzyść polskiego rynku działa również relatywna atrakcyjność wycen oraz rosnące zainteresowanie kapitału zagranicznego, wspierane przez stabilność waluty i poprawę postrzegania ryzyk. Na zakończenie rok 2025 potwierdził wejście polskiego rynku kapitałowego w nową fazę rozwoju opartą na silniejszych fundamentach gospodarczych i większym zaangażowaniu inwestorów. Jeśli obecne tendencje się utrzymają, 2026 rok może przynieść dalsze wzrosty, być może mniej spektakularne, ale wciąż solidne i zdrowe z punktu widzenia długoterminowych perspektyw warszawskiej giełdy.

Na koniec warto krótko spojrzeć na obraz techniczny kontraktów terminowych na WIG20, który dobrze potwierdza opisany wcześniej obraz fundamentalny rynku. Wykres dzienny pokazuje wyraźnie utrzymujący się trend wzrostowy, z notowaniami znajdującymi się powyżej kluczowych średnich kroczących. Ich układ i nachylenie wskazują na dominację popytu oraz zdrową strukturę trendu, w której korekty miały dotychczas ograniczony zasięg.

W ostatnim okresie rynek wszedł w fazę konsolidacji po silnym impulsie wzrostowym. Przedział w rejonie około 3100 do 3250 punktów można traktować jako krótkoterminową strefę równowagi. Utrzymanie się notowań powyżej dolnego ograniczenia tego zakresu sprzyja scenariuszowi kontynuacji trendu w kolejnych tygodniach.

Wskaźnik RSI pozostaje na podwyższonych poziomach, co potwierdza siłę rynku, choć jednocześnie sugeruje możliwość krótkoterminowego uspokojenia dynamiki. Całościowo wykres kontraktów na WIG20 wskazuje na utrzymanie pozytywnego trendu, a obecna konsolidacja może być postrzegana jako techniczna pauza przed potencjalnym dalszym ruchem wzrostowym.