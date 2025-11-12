Akcje IBM rosną po przełomach w technologii kwantowej

Akcje IBM rosną po najnowszych ogłoszeniach spółki dotyczących rozwoju technologii kwantowej, co odzwierciedla rosnące zaufanie inwestorów do potencjału firmy w tym segmencie. IBM konsekwentnie umacnia swoją pozycję jako lider w dziedzinie komputerów kwantowych, prezentując najnowsze osiągnięcia w rozwoju procesorów kwantowych. Quantum Nighthawk, oferujący ponad 120 kubitów i wysoką łączność między nimi dzięki 218 tunowalnym sprzężeniom, stanowi istotny krok naprzód, umożliwiający realizację bardziej złożonych i precyzyjnych obliczeń kwantowych. Zwiększona liczba kubitów i nowa architektura pozwalają na wykonywanie obwodów kwantowych o około 30 procent bardziej skomplikowanych niż w poprzednich układach, co poszerza spektrum potencjalnych zastosowań, od symulacji chemicznych i materiałowych po zaawansowane algorytmy optymalizacyjne i finansowe.

Strategiczne deklaracje IBM, wskazujące na osiągnięcie quantum advantage już do końca 2026 roku, sygnalizują ambitne cele, które mogą znacząco wpłynąć na wycenę firmy oraz jej konkurencyjność w segmencie technologii kwantowych. Wprowadzenie pierwszego dużego komputera kwantowego odpornego na błędy do 2029 roku byłoby kamieniem milowym o potencjale transformacyjnym nie tylko dla rynku technologicznego, lecz dla całej branży obliczeniowej. Takie rozwiązania mogą przyciągnąć uwagę dużych inwestorów zainteresowanych długoterminowymi innowacjami, obszarem, w którym IBM od lat utrzymuje pozycję lidera.

Z perspektywy inwestora kluczowe będą wyniki testów i wdrożeń Quantum Nighthawk oraz rozwój systemów korekcji błędów, które zdecydują o praktycznej użyteczności tej technologii. Warto obserwować tempo skalowania liczby kubitów logicznych, spójność działania systemów oraz wskaźniki błędów, ponieważ od tych parametrów zależy realna wartość rynkowa i przewaga konkurencyjna IBM. Przejście na produkcję w 300 mm waflach oraz możliwość zwiększenia złożoności procesorów dziesięciokrotnie pokazują, że firma konsekwentnie buduje fundamenty do szybkiego rozwoju technologii i komercjalizacji rozwiązań kwantowych.

Potencjalna szybka komercjalizacja komputerów kwantowych i systemów odpornych na błędy może przyciągnąć uwagę inwestorów instytucjonalnych, szczególnie tych poszukujących długoterminowych inwestycji w innowacyjne technologie. Wzrost znaczenia obliczeń kwantowych w transformacji cyfrowej i w wyzwaniach związanych z wydajnością obliczeń klasycznych stwarza dla IBM szansę na wzmocnienie pozycji lidera rynku i zwiększenie wartości rynkowej firmy w nadchodzących latach.

Rozwój IBM w kierunku komputerów kwantowych odpornych na błędy i pełnej komercjalizacji technologii kwantowej stanowi scenariusz korzystny dla długoterminowej wartości firmy. Dla inwestorów oznacza to sygnał, aby uważnie śledzić postępy spółki, monitorować pierwsze wyniki testów i wdrożeń nowych procesorów, a także rozważać zwiększenie ekspozycji w przypadku pozytywnych danych z prac badawczo-rozwojowych. Osiągnięcie pełnej odporności na błędy i pierwszej kwantowej przewagi może nie tylko wzmocnić pozycję IBM jako lidera technologicznego, ale też otworzyć zupełnie nowy rozdział w globalnym rynku obliczeń kwantowych.