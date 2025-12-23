Podsumowanie Dnia: Świąteczna gorączka surowcowa

- Giełdy w USA wchodzą w okres świąteczny z ograniczoną zmiennością i obrotem, lecz wciąż z przewagą wzrostów. Na indeksach Amerykańskich, liderem wzrostu jest S&P500 które kontrakty rosną o ok. 0,4%. Podobne wyniki osiągają Nasdaq100 i Dow, których kontrakty osiągają wzrosty ok. 0,3%. Słabiej radzi sobie Russell2000, który spada na dzisiejszej sesji ok. 0,4%.
- USA opublikowała nadzwyczaj zaskakujące dane dotyczące PKB, które w trzecim kwartale miało wzrosnąć o zawrotne 4,3% wobec oczekiwanych 3,2%. Zaskoczenie jest pozytywne, jednak jakość odczytów makroekonomicznych z USA zaczyna budzić coraz więcej wątpliwości i pytań.
- Dane o produkcji przemysłowej okazały się minimalnie lepsze od oczekiwań, produkcja przemysłowa miesięcznie wzrosła o 0,2% wobec oczekiwanych 0,1%. Roczny wzrost wyniósł aż 2,2%.
- Pozytywnego wydźwięku danych o amerykańskiej gospodarce nie odzwierciedla sentyment konsumenta wg. CB. Odczyt znalazł się na poziomie 89,1 wobec oczekiwanych 91,9. Jest to spadek wobec poprzedniego miesiąca i jeden z najgorszych grudniowych odczytów ostatniej dekady.
- W Europie również przeważają niewielkie ruchy indeksów, głównie są to jednak wzrosty. Większość kontraktów ogranicza się do wzrostów na poziomie 0,1-0,2%. Liderem wzrostów Jest SUI20 oraz VSTOXX, które rosną o ok. 0,5%. Spadki widoczne są na francuskim i polskim indeksie, FRA40 oraz W20 tracą o 0,2% i 0,7%.
- Novo Nordisk otrzymał zgodę od FDA na wprowadzenie do obrotu jednego ze swoich leków z grupy GLP-1 w formie tabletki, po czym wzrósł on ok. 0,8%.
- Nvidia rośnie dziś o ponad 2%. Ma być to rezultat pozytywnego sentymentu wokół dostaw H200 do Chin. Kontrowersyjne doniesienia jednak napływają z azjatyckiej spółki Megaspeed, która mogła dopuścić się nielegalnej odsprzedaży/przemytu układów spółki.
- Duże wzrosty na rynku towarowym. W segmencie energetycznym rośnie NATGAS, o ok. 7%. Rosną tż metale przemysłowe, Nikiel drożeje o prawie 3%, Miedź rośnie o 1,2% i osiąga nowy rekord cen.
- Trend wzrostowy kontynuuje też metale szlachetne. Platyna rośnie o aż 6%, srebro rośnie o 4% i osiąga kolejny rekord 71 dolarów za uncje.
- Na rynku walutowym, znaczne umocnienie się Jena i Franka, które zyskują do większości par walutowych. Słabo radzi sobie dolar.
- Sentyment na rynku kryptowalut jest umiarkowany, jednak przeważa pesymizm. Bitcoin traci 0,8% i znajduje się w okolicach 87700 dolarów. Gorzej radzi sobie Ethereum, które traci ponad 2% i schodzi poniżej 2950 dolarów.
