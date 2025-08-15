Akcje Intela rosną po doniesieniach o przejęciu udziałów w firmie przez Stany Zjednoczone 📈

Kurs akcji producenta półprzewodników, Intel (INTC.US) wzrósł po doniesieniach, wedle których administracja Trumpa ma rozmawiać o przejęciu udziałów USA w Intelu. Waszyngton ma rozmawiać na temat możliwości objęcia przez rząd USA, wspierając wysiłki firmy na rzecz rozbudowy mocy produkcyjnych w Stanach Zjednoczonych. Intel słynie jako spółka, która ma silną pozycję na rynku amerykańskim i skoncentrowane w kraju łańcuchy dostaw.
Porozumienie miałoby wesprzeć centrum fabryczne Intela w Ohio, ze względu na poufny charakter rozmów. Spółka wcześniej zapowiadała, że uczyni z tej lokalizacji największy na świecie zakład produkcji układów scalonych, jednak realizacja projektu była wielokrotnie opóźniana. Wielkość potencjalnego pakietu udziałów nie jest znana, ale inwestorzy wzięli ten fakt za dobrą monetę.
Akcje Intel (INTC.US)
Akcje Intela wzrosły wczoraj ponad 7%, pokonując EMA200 (czerwona linia) i potencjalnie odwracając trend. Dziś w handlu po godzinach zyskują kolejne blisko 5,5%.
Źródło: xStation5
