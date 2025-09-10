Podsumowanie dnia - Inflacja PPI sugeruje mocne obniżki. Rosyjskie drony nad Polską

Wzrosty na Wall Street są kontynuowane. Główne indeksy zanotowały dzisiaj nowe dzienne historyczne szczyty. US500 rośnie o 0,25%, natomiast US100 mocno ogranicza początkowe wzrosty i jest to ruch na poziomie zaledwie 0,05%. Wcześniej wzrost wyniósł 0,5% i doprowadziło do przekroczenia poziomu 24000 punktów

Mocne wzrosty na Wall Street związane były dzisiaj ze wzrostami spółek technologicznych w związku z potężnym wzrostem spółki Oracle po wynikach finansowych za poprzedni kwartał

Wskaźnik inflacji PPi w USA za sierpień wyniósł 2,6% r/r, co było znacząco poniżej rynkowych oczekiwań na poziomie 3,3%. Dane te mogą sugerować, że prognozy inflacji CPI na wrzesień były zbyt wysokie, co może zwiększyć prawdopodobieństwo obniżki stóp o 50 punktów bazowych przez Rezerwę Federalną

Oracle zyskuje blisko 40% do nowych historycznych szczytów, wobec wykazania w raporcie potężnych zamówień związanych z AI. Spółka pokazała również przychody rzędu 14,9 mld USD za miniony kwartał (+12% r/r) oraz EPS na poziomie 1,47 USD. Wspomniane przyszłe przychody sięgnęły rekordowego poziomu 455 mld USD, bazując na zamówieniach dla spółki

W trakcie nocy przestrzeń powietrzna Polski została naruszona przez przynajmniej kilkanaście dronów, które zostały zidentyfikowane jako rosyjskie. Część dronów została zestrzelona, a część spadła ze względu na brak paliwa. Jest to bezprecedensowa sytuacja, w której doszło do zestrzelenia rosyjskiego drona na terytorium kraju NATO.

WIG20 spadł dzisiaj o niecały 1% pod wpływem napięć geopolitycznych. Wcześniej spadki wynosi jednak nawet 3%. Największe spadki dotyczyły sektora bankowego, Orlenu oraz KGHM

NIO pozyskało około 1 miliarda dolarów poprzez emisję nowych akcji, co wywołało spadek kursu o około 10%. Był to największy jednorazowy spadek ceny akcji od grudnia 2023. Środki mają zostać przeznaczone na rozwój modeli EV.

TSMC opublikowało rekordowe wyniki za sierpień 2025 roku. Spółka pochwaliła się sprzedażą na poziomie ponad 11 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o ponad 33% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dzięki rosnącemu popytowi na zaawansowane układy dla sztucznej inteligencji, firma utrzymuje dominującą pozycję w produkcji chipów dla centrów danych.

Inditex, właściciel takich marek jak Zara, Bershka oraz Massimo Dutti, opublikował wyniki finansowe za I połowę 2025 roku, które spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem przez inwestorów. Przychody osiągnęły 18,36 mld EUR, co oznacza wzrost o 1,6% w porównaniu do roku poprzedniego. Pomimo lekkiego niedoszacowania prognoz dotyczących przychodów i zysku netto, spółka utrzymała wysoką marżę brutto na poziomie 58,3%

Zapasy ropy wg DOE w USA wzrosły dzisiaj o 3,94 mln brk, przy oczekiwaniu spadku na poziomie 1 mln brk. Raport pokazał również wzrost zapasów benzyny oraz destylatów

Ropa naftowa zaliczyła dzisiaj jednak wzrost, który związany był z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie oraz możliwymi sankcjami nakierowanymi na Rosję. Izrael dokonał ataku na przywódców Hamasu w Katarze, natomiast Donald Trump skomentował sytuację związaną z dronami nad Polską, co zostało odczytane przez rynki jako możliwość nałożenia nowych sankcji na Rosję

Ceny gazu ziemnego zaliczają dzisiaj ponad 2% spadek cen i testowany jest poziom 3 USD/MMBTU

Pallad zyskał ponad 3% i osiągnął najwyższy poziom od 3 tygodni, głównie z powodu obaw przed nowy sankcjami na Rosję, która odpowiada za blisko połowę światowej podaży tego surowca. Dodatkowo, oczekiwania dotyczące obniżek stóp w USA zwiększają atrakcyjność metali szlachetnych jako bezpiecznych aktywów.