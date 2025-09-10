NIO pozyskuje 1 mld USD, akcje spadają

Chińska firma NIO zajmująca się produkcją samochodów elektrycznych ogłosiła emisję akcji o wartości około miliarda dolarów. Spółka sprzedała ponad 181 milionów amerykańskich akcji depozytowych po cenie 5,57 USD za sztukę co oznaczało około 11,3 procent zniżki względem kursu zamknięcia z poprzedniego dnia. Cena ta stanowiła ponad 8 procent całkowitej wartości rynkowej firmy która przed emisją wynosiła niemal 12 miliardów dolarów.
Reakcja rynku była natychmiastowa kurs akcji NIO spadł o około 10 procent co było największym jednodniowym spadkiem od grudnia 2023 roku. Tego rodzaju reakcja jest typowa w sytuacjach emisji nowych akcji ponieważ inwestorzy obawiają się rozwodnienia ich udziałów oraz wzrostu podaży na rynku. Mimo to firma wykorzystała korzystny okres wzrostów jej akcje zyskały 86 procent w ciągu ostatnich dwóch miesięcy by pozyskać dodatkowy kapitał na dalsze inwestycje.
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
Środki pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone na rozwój nowych modeli samochodów elektrycznych rozbudowę sieci ładowania i wymiany baterii oraz wzmocnienie sytuacji finansowej spółki. Warto zaznaczyć że przez ostatnie sześć kwartałów NIO notowało wyniki sprzedaży poniżej oczekiwań jednak w 2025 roku firma odnotowała wzrost dostaw do sierpnia dostarczyła ponad 166 tysięcy pojazdów co oznacza wzrost o 30 procent rok do roku.
W szerszym ujęciu NIO wciąż pozostaje w tyle za liderami chińskiego rynku samochodów elektrycznych. Dla przykładu BYD dostarczył w tym samym czasie niemal 1,9 miliona pojazdów Tesla ponad 300 tysięcy a Xpeng ponad 210 tysięcy. Emisja akcji może jednak pomóc NIO w przyspieszeniu rozwoju i zwiększeniu udziałów w rynku.
Chociaż rynek zareagował na emisję akcjami spadkiem kursu w dłuższej perspektywie może to być ważny krok w kierunku stabilizacji finansowej i dalszego rozwoju technologicznego firmy. W krótkim terminie jednak inwestorzy muszą liczyć się z presją na cenę akcji i rozcieńczeniem wartości ich udziałów.
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.