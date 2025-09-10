NIO pozyskuje 1 mld USD, akcje spadają

Chińska firma NIO zajmująca się produkcją samochodów elektrycznych ogłosiła emisję akcji o wartości około miliarda dolarów. Spółka sprzedała ponad 181 milionów amerykańskich akcji depozytowych po cenie 5,57 USD za sztukę co oznaczało około 11,3 procent zniżki względem kursu zamknięcia z poprzedniego dnia. Cena ta stanowiła ponad 8 procent całkowitej wartości rynkowej firmy która przed emisją wynosiła niemal 12 miliardów dolarów.

Reakcja rynku była natychmiastowa kurs akcji NIO spadł o około 10 procent co było największym jednodniowym spadkiem od grudnia 2023 roku. Tego rodzaju reakcja jest typowa w sytuacjach emisji nowych akcji ponieważ inwestorzy obawiają się rozwodnienia ich udziałów oraz wzrostu podaży na rynku. Mimo to firma wykorzystała korzystny okres wzrostów jej akcje zyskały 86 procent w ciągu ostatnich dwóch miesięcy by pozyskać dodatkowy kapitał na dalsze inwestycje.

Środki pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone na rozwój nowych modeli samochodów elektrycznych rozbudowę sieci ładowania i wymiany baterii oraz wzmocnienie sytuacji finansowej spółki. Warto zaznaczyć że przez ostatnie sześć kwartałów NIO notowało wyniki sprzedaży poniżej oczekiwań jednak w 2025 roku firma odnotowała wzrost dostaw do sierpnia dostarczyła ponad 166 tysięcy pojazdów co oznacza wzrost o 30 procent rok do roku.

W szerszym ujęciu NIO wciąż pozostaje w tyle za liderami chińskiego rynku samochodów elektrycznych. Dla przykładu BYD dostarczył w tym samym czasie niemal 1,9 miliona pojazdów Tesla ponad 300 tysięcy a Xpeng ponad 210 tysięcy. Emisja akcji może jednak pomóc NIO w przyspieszeniu rozwoju i zwiększeniu udziałów w rynku.

Chociaż rynek zareagował na emisję akcjami spadkiem kursu w dłuższej perspektywie może to być ważny krok w kierunku stabilizacji finansowej i dalszego rozwoju technologicznego firmy. W krótkim terminie jednak inwestorzy muszą liczyć się z presją na cenę akcji i rozcieńczeniem wartości ich udziałów.

Źródło: xStation5