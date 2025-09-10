📣EURUSD przy 1,17 przed EBC

W czwartek 11 września EBC poinformuje o wysokości stóp procentowych, a 30 minut później odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Lagarde

EBC powraca po wakacjach do decyzji o wysokości stóp procentowych. Biorąc jednak pod uwagę solidną sytuację gospodarczą w strefie euro oraz stabilizację inflacji w pobliżu celu, szanse na kontynuację cięć stóp procentowych są raczej małe. Można oczekiwać podobnej komunikacji jak w trakcie lipcowej konferencji prasowej, choć oczywiście pozostaje kilka kwestii, które mogłyby doprowadzić zarówno do siły euro, jak i do słabości wspólnej waluty.

EBC niemal w celu inflacyjnym

Inflacja w strefie euro przestała spadać i taki trend obserwujemy również wśród kluczowych poszczególnych gospodarek. Obecnie od dłuższego czasu obserwujemy stabilizację, co powoduje, że EBC znajduje się w komfortowym miejscu, nie musząc decydować się na obniżki stóp procentowych. Stopa depozytowa na poziomie 2,0% daje dodatkowy komfort w postaci możliwego cięcia w przypadku wyraźnych problemów gospodarczych. Wiele komentatorów wskazuje, że EBC może powrócić do rozważań obniżek stóp procentowych na koniec tego roku, jeśli okaże się, że porozumienie handlowe ze Stanami Zjednoczonymi doprowadziło do dalszej dezinflacji, a dodatkowo mocne euro powoduje pogłębienie się tych procesów. Jest jeszcze jednak za wcześnie, aby taki scenariusz rozważać, choć przytoczenie takich spekulacji przez Lagarde w trakcie posiedzenia mogłoby doprowadzić do osłabienia waluty w trakcie konferencji.

Inflacja w Strefie Euro delikatnie odbiła od 2%, jednak prognozy EBC wskazują na osiągnięcie celu w średnim terminie. Źródło: XTB Research, dane Bloomberg Finance LP

Z drugiej strony obserwujemy w ostatnim czasie minimalną słabość po stronie sprzedaży detalicznej, choć w realnym ujęciu powróciliśmy do wysokich poziomów z 2021 roku. Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Sentyment wśród konsumentów próbował odbijać w ostatnich miesiącach, ale ponownie powraca do spadków. Nie wróciliśmy z zadowoleniem wśród obywateli strefy euro do poziomów z okresu 2016-2020. Sprzedaż detaliczna odbija w ujęciu rocznym w podobnej dynamice do wspomnianego okresu, ale warto zauważyć niską bazę z zeszłego roku. Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Koniunktura nie daje argumentów do zapobiegawczych obniżek

Aktywność biznesowa w Strefie Euro doświadcza stopniowej i przytłumionej ekspansji pomimo utrzymujących się obaw o spadek popytu zewnętrznego ze względu na cła na Donalda Trumpa oraz kontynentalnych perypetii fiskalnych. Według sierpniowych danych PMI sytuacja poprawiła się zarówno w przemyśle, jak i usługach, choć zmieniają się trendy w największych gospodarkach UE.

W przypadku Francji optymizm budzi przede wszystkim największy od ponad roku przyrost zatrudnienia, choć firmy alarmują, że przyjęcie przez nowego premiera propozycji dodatkowych podatków na korporacje przełoży się przede wszystkim na zwolnienia. Z kolei w Niemczech odnotowano wyraźny spadek zamówień, a kombinacja kulejącego popytu krajowego i wysokich płac zmusza firmy do zdecydowanej restrukturyzacji.

Niemniej, ustąpienie głębokiej niepewności handlowej, stopniowa ekspansja sektora biznesowego na skutek transmisji mniej restrykcyjnej polityki monetarnej oraz stabilne projekcje inflacji legitymizują aktualną pauzę po stronie EBC.

Aktywność biznesowa w Europie wciąż pozostaje na krawędzi ekspansji, daleko od dynamizmu potrzebnego do zdecydowanej poprawy nastrojów. Mimo wszystko obserwujemy wyraźną poprawę w porównaniu do tego, co obserwowaliśmy jeszcze kilka czy kilkanaście miesięcy temu. Źródło: XTB Research, dane Macrobond

Rynek widzi stabilizację i możliwe rozważania cięć od grudnia

Patrząc na oczekiwania rynku, zarówno na czwartkową decyzję oraz na październikowe posiedzenie nie oczekuje się żadnych zmian stóp procentowych. Nieco większe prawdopodobieństwo jest przypisywane na wrzesień, dlatego jakiekolwiek gołębie stwierdzenia mogą doprowadzić do wzrostu oczekiwań na grudzień. Rynek nie widzi jednak pełnej obniżki do połowy przyszłego roku.

Źródło: Bloomberg Finance LP

Sytuacja na EURUSD

Najważniejsza para walutowa na świecie rozpoczęła ten tydzień od wzrostu do niemal poziomu 1,18, znajdując się najwyżej od końca lipca. Zmienność na parze ewidentnie spadła wraz ze zmniejszeniem się presji na dolara w związku z wojną handlową. Niemniej bardzo blisko jest do zwiększenia dywergencji w kierunkach w polityce monetarnej ze strony EBC i Fed. EBC czuje się komfortowo z wysokością stóp procentowych, a gospodarka choć nie jest w bardzo dobrym stanie, to jednak ryzyko recesji wydaje się być niskie. Z kolei w USA Fed szykuje się do całego cyklu obniżek, a rynek pracy wysyła ekstremalnie negatywne sygnały. Wobec tego szanse na dotarcie do poziomu 1,20 w tym roku są wciąż realne, choć oczywiście geopolityka ponownie może odgrywać na parze spore znaczenie. Jeśli doszłoby do zaognienia konfliktu z Rosją w Europie, euro i inne waluty regionu mogą stracić na wartości. Jeśli jednak para będzie reagować głównie na czynniki monetarne i gospodarcze, ostatni trend wyrysowany poprzez kanał trendowy może być kontynuowany.