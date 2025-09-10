📣EURUSD przy 1,17 przed EBC

W czwartek 11 września EBC poinformuje o wysokości stóp procentowych, a 30 minut później odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Lagarde
EBC powraca po wakacjach do decyzji o wysokości stóp procentowych. Biorąc jednak pod uwagę solidną sytuację gospodarczą w strefie euro oraz stabilizację inflacji w pobliżu celu, szanse na kontynuację cięć stóp procentowych są raczej małe. Można oczekiwać podobnej komunikacji jak w trakcie lipcowej konferencji prasowej, choć oczywiście pozostaje kilka kwestii, które mogłyby doprowadzić zarówno do siły euro, jak i do słabości wspólnej waluty.
EBC niemal w celu inflacyjnym
Inflacja w strefie euro przestała spadać i taki trend obserwujemy również wśród kluczowych poszczególnych gospodarek. Obecnie od dłuższego czasu obserwujemy stabilizację, co powoduje, że EBC znajduje się w komfortowym miejscu, nie musząc decydować się na obniżki stóp procentowych. Stopa depozytowa na poziomie 2,0% daje dodatkowy komfort w postaci możliwego cięcia w przypadku wyraźnych problemów gospodarczych. Wiele komentatorów wskazuje, że EBC może powrócić do rozważań obniżek stóp procentowych na koniec tego roku, jeśli okaże się, że porozumienie handlowe ze Stanami Zjednoczonymi doprowadziło do dalszej dezinflacji, a dodatkowo mocne euro powoduje pogłębienie się tych procesów. Jest jeszcze jednak za wcześnie, aby taki scenariusz rozważać, choć przytoczenie takich spekulacji przez Lagarde w trakcie posiedzenia mogłoby doprowadzić do osłabienia waluty w trakcie konferencji.
Koniunktura nie daje argumentów do zapobiegawczych obniżek
Aktywność biznesowa w Strefie Euro doświadcza stopniowej i przytłumionej ekspansji pomimo utrzymujących się obaw o spadek popytu zewnętrznego ze względu na cła na Donalda Trumpa oraz kontynentalnych perypetii fiskalnych. Według sierpniowych danych PMI sytuacja poprawiła się zarówno w przemyśle, jak i usługach, choć zmieniają się trendy w największych gospodarkach UE.
W przypadku Francji optymizm budzi przede wszystkim największy od ponad roku przyrost zatrudnienia, choć firmy alarmują, że przyjęcie przez nowego premiera propozycji dodatkowych podatków na korporacje przełoży się przede wszystkim na zwolnienia. Z kolei w Niemczech odnotowano wyraźny spadek zamówień, a kombinacja kulejącego popytu krajowego i wysokich płac zmusza firmy do zdecydowanej restrukturyzacji.
Niemniej, ustąpienie głębokiej niepewności handlowej, stopniowa ekspansja sektora biznesowego na skutek transmisji mniej restrykcyjnej polityki monetarnej oraz stabilne projekcje inflacji legitymizują aktualną pauzę po stronie EBC.
Rynek widzi stabilizację i możliwe rozważania cięć od grudnia
Patrząc na oczekiwania rynku, zarówno na czwartkową decyzję oraz na październikowe posiedzenie nie oczekuje się żadnych zmian stóp procentowych. Nieco większe prawdopodobieństwo jest przypisywane na wrzesień, dlatego jakiekolwiek gołębie stwierdzenia mogą doprowadzić do wzrostu oczekiwań na grudzień. Rynek nie widzi jednak pełnej obniżki do połowy przyszłego roku.
Sytuacja na EURUSD
Najważniejsza para walutowa na świecie rozpoczęła ten tydzień od wzrostu do niemal poziomu 1,18, znajdując się najwyżej od końca lipca. Zmienność na parze ewidentnie spadła wraz ze zmniejszeniem się presji na dolara w związku z wojną handlową. Niemniej bardzo blisko jest do zwiększenia dywergencji w kierunkach w polityce monetarnej ze strony EBC i Fed. EBC czuje się komfortowo z wysokością stóp procentowych, a gospodarka choć nie jest w bardzo dobrym stanie, to jednak ryzyko recesji wydaje się być niskie. Z kolei w USA Fed szykuje się do całego cyklu obniżek, a rynek pracy wysyła ekstremalnie negatywne sygnały. Wobec tego szanse na dotarcie do poziomu 1,20 w tym roku są wciąż realne, choć oczywiście geopolityka ponownie może odgrywać na parze spore znaczenie. Jeśli doszłoby do zaognienia konfliktu z Rosją w Europie, euro i inne waluty regionu mogą stracić na wartości. Jeśli jednak para będzie reagować głównie na czynniki monetarne i gospodarcze, ostatni trend wyrysowany poprzez kanał trendowy może być kontynuowany.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.