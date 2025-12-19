Akcje Lam Research w górę po nowych rekomendacjach!

Lam Research kontynuuje silny trend wzrostowy i wchodzi w 2026 rok w bardzo dobrej formie. W ostatnich tygodniach akcje spółki osiągnęły historyczne maksima, a od początku roku wzrosły o ponad 130%, co pokazuje duże zainteresowanie rynków sektorem półprzewodników napędzanym przez sztuczną inteligencję.

Dzisiaj kurs Lam Research rośnie o ponad 4%, co jest reakcją rynku na kolejną falę aktualizacji cen docelowych akcji od analityków, którzy w szybkim tempie podnoszą swoje prognozy cenowe dla LRCX. Te podwyżki wzmocniły pozytywne nastroje na rynkach i skłoniły wielu uczestników rynku do zwiększenia swoich pozycji w spółce, co przełożyło się na wyraźny wzrost wolumenu obrotu. Silny popyt na sprzęt półprzewodnikowy, szczególnie w segmencie zaawansowanej pamięci oraz infrastruktury dla sztucznej inteligencji, podtrzymuje fundamenty firmy i stwarza solidne perspektywy dalszego wzrostu w kolejnych miesiącach.

Pomimo możliwej zmienności rynku i krótkoterminowych wahań, spółka jest dobrze przygotowana, aby korzystać z rosnących inwestycji w sektorze półprzewodników, co w połączeniu z pozytywnym sentymentem rynkowym może wspierać kontynuację trendu wzrostowego akcji.

Lam Research znajduje się w centrum kluczowych trendów technologicznych, a dzisiejszy wzrost akcji pokazuje, że rynki pozytywnie reagują na aktualizacje cen docelowych i perspektywy firmy, co może wspierać dalszą kontynuację trendu wzrostowego w najbliższych miesiącach.