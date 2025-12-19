Akcje Lam Research w górę po nowych rekomendacjach!

Lam Research kontynuuje silny trend wzrostowy i wchodzi w 2026 rok w bardzo dobrej formie. W ostatnich tygodniach akcje spółki osiągnęły historyczne maksima, a od początku roku wzrosły o ponad 130%, co pokazuje duże zainteresowanie rynków sektorem półprzewodników napędzanym przez sztuczną inteligencję.
Dzisiaj kurs Lam Research rośnie o ponad 4%, co jest reakcją rynku na kolejną falę aktualizacji cen docelowych akcji od analityków, którzy w szybkim tempie podnoszą swoje prognozy cenowe dla LRCX. Te podwyżki wzmocniły pozytywne nastroje na rynkach i skłoniły wielu uczestników rynku do zwiększenia swoich pozycji w spółce, co przełożyło się na wyraźny wzrost wolumenu obrotu. Silny popyt na sprzęt półprzewodnikowy, szczególnie w segmencie zaawansowanej pamięci oraz infrastruktury dla sztucznej inteligencji, podtrzymuje fundamenty firmy i stwarza solidne perspektywy dalszego wzrostu w kolejnych miesiącach.
Pomimo możliwej zmienności rynku i krótkoterminowych wahań, spółka jest dobrze przygotowana, aby korzystać z rosnących inwestycji w sektorze półprzewodników, co w połączeniu z pozytywnym sentymentem rynkowym może wspierać kontynuację trendu wzrostowego akcji.
Lam Research znajduje się w centrum kluczowych trendów technologicznych, a dzisiejszy wzrost akcji pokazuje, że rynki pozytywnie reagują na aktualizacje cen docelowych i perspektywy firmy, co może wspierać dalszą kontynuację trendu wzrostowego w najbliższych miesiącach.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.