Akcje Laser Photonics rosną 53% przed otwarciem giełdy w USA 📈

Akcje Laser Photonics (LASE) wzrosły o prawie 170% po informacji o zakwalifikowaniu systemu antydronowego Laser Shield Anti-Drone System (LSAD) do programu oceny technologii prowadzonego przez amerykańskie instytucje obronne.
- Spółka podkreśliła, że nie jest to kontrakt ani zamówienie, lecz udział w procesie technicznej weryfikacji technologii.
- System LSAD został wybrany w ramach programu Mission Engineering and Integration Activity (MEIA) Vulcan Call for Solutions i uzyskał wysoką ocenę w kategorii Counter C5ISR-T, obejmującej technologie dowodzenia, komunikacji, cyberbezpieczeństwa, rozpoznania i namierzania celów.
- Kolejnym etapem będzie bezpośrednia współpraca techniczna z inżynierami rządowymi, mająca ocenić: skuteczność systemu, możliwość skalowania produkcji i dopasowanie do potrzeb operacyjnych sił zbrojnych.
- Projekty, które pozytywnie przejdą ten etap, mogą zostać skierowane do programów prototypowych lub otrzymać finansowanie na dalsze testy.
- CEO Wayne Tupuola ocenił, że wybór systemu potwierdza gotowość i użyteczność technologii energii skierowanej (laserów bojowych) w zastosowaniach wojskowych.
Mimo gwałtownego wzrostu kursu spółka pozostaje na bardzo wczesnym etapie komercjalizacji technologii obronnych. W 2025 r. Laser Photonics osiągnął: 8,3 mln USD przychodów netto i 17,5 mln USD straty netto. Wzrost przychodów wynikał głównie z przejęć i popytu na rozwiązania przemysłowe, jednak spółka nadal pozostaje nierentowna. Obecny wzrost kursu ma w dużej mierze charakter spekulacyjny udział w procesie oceny technologii nie gwarantuje uzyskania kontraktu wojskowego.
Proces pozyskiwania kontraktów obronnych w USA może trwać latami i obejmuje wiele etapów testów oraz certyfikacji. Spółka pozostaje pod presją regulacyjną ze strony Nasdaq. 22 maja otrzymała zawiadomienie o naruszeniu wymogów giełdy z powodu opóźnienia w publikacji raportu kwartalnego (Form 10-Q za I kw. 2026). Laser Photonics ma 60 dni na przedstawienie planu naprawczego i potencjalnie czas do 16 listopada 2026 r. na odzyskanie pełnej zgodności z wymogami Nasdaq.
Jednocześnie rynek systemów antydronowych rozwija się bardzo dynamicznie wraz z rosnącym wykorzystaniem tanich dronów na współczesnym polu walki. Coraz więcej firm inwestuje w technologie laserowe: AeroVironment rozwija system Locust X3, australijski Electro Optic Systems (EOS) rozbudowuje produkcję laserów wysokiej mocy w Singapurze. Kluczową przewagą laserów jest niski koszt neutralizacji celu w porównaniu z drogimi rakietami przechwytującymi, co zwiększa zainteresowanie wojska tego typu rozwiązaniami.
Akcje Laser Photonics (LASE.US, interwał D1)
Źródło: xStation5
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