Akcje Laser Photonics rosną 53% przed otwarciem giełdy w USA 📈

Akcje Laser Photonics (LASE) wzrosły o prawie 170% po informacji o zakwalifikowaniu systemu antydronowego Laser Shield Anti-Drone System (LSAD) do programu oceny technologii prowadzonego przez amerykańskie instytucje obronne.

Spółka podkreśliła, że nie jest to kontrakt ani zamówienie, lecz udział w procesie technicznej weryfikacji technologii.

System LSAD został wybrany w ramach programu Mission Engineering and Integration Activity (MEIA) Vulcan Call for Solutions i uzyskał wysoką ocenę w kategorii Counter C5ISR-T , obejmującej technologie dowodzenia, komunikacji, cyberbezpieczeństwa, rozpoznania i namierzania celów.

i uzyskał wysoką ocenę w kategorii , obejmującej technologie dowodzenia, komunikacji, cyberbezpieczeństwa, rozpoznania i namierzania celów. Kolejnym etapem będzie bezpośrednia współpraca techniczna z inżynierami rządowymi, mająca ocenić: skuteczność systemu, możliwość skalowania produkcji i dopasowanie do potrzeb operacyjnych sił zbrojnych.

Projekty, które pozytywnie przejdą ten etap, mogą zostać skierowane do programów prototypowych lub otrzymać finansowanie na dalsze testy.

CEO Wayne Tupuola ocenił, że wybór systemu potwierdza gotowość i użyteczność technologii energii skierowanej (laserów bojowych) w zastosowaniach wojskowych.

Mimo gwałtownego wzrostu kursu spółka pozostaje na bardzo wczesnym etapie komercjalizacji technologii obronnych. W 2025 r. Laser Photonics osiągnął: 8,3 mln USD przychodów netto i 17,5 mln USD straty netto. Wzrost przychodów wynikał głównie z przejęć i popytu na rozwiązania przemysłowe, jednak spółka nadal pozostaje nierentowna. Obecny wzrost kursu ma w dużej mierze charakter spekulacyjny udział w procesie oceny technologii nie gwarantuje uzyskania kontraktu wojskowego.

Proces pozyskiwania kontraktów obronnych w USA może trwać latami i obejmuje wiele etapów testów oraz certyfikacji. Spółka pozostaje pod presją regulacyjną ze strony Nasdaq. 22 maja otrzymała zawiadomienie o naruszeniu wymogów giełdy z powodu opóźnienia w publikacji raportu kwartalnego (Form 10-Q za I kw. 2026). Laser Photonics ma 60 dni na przedstawienie planu naprawczego i potencjalnie czas do 16 listopada 2026 r. na odzyskanie pełnej zgodności z wymogami Nasdaq.

Jednocześnie rynek systemów antydronowych rozwija się bardzo dynamicznie wraz z rosnącym wykorzystaniem tanich dronów na współczesnym polu walki. Coraz więcej firm inwestuje w technologie laserowe: AeroVironment rozwija system Locust X3, australijski Electro Optic Systems (EOS) rozbudowuje produkcję laserów wysokiej mocy w Singapurze. Kluczową przewagą laserów jest niski koszt neutralizacji celu w porównaniu z drogimi rakietami przechwytującymi, co zwiększa zainteresowanie wojska tego typu rozwiązaniami.

Akcje Laser Photonics (LASE.US, interwał D1)

Źródło: xStation5