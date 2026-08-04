Poranna odprawa: Wall Street wraca do ofensywy, a Palantir podkręca AI-owy optymizm

📈 Giełda w USA i Wyniki Spółek
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Sesja za oceanem zakończyła się w szampańskich nastrojach, a wszystkie amerykańskie indeksy zakończyły dzień na solidnych plusach.
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Największym wygranym był indeks Nasdaq, który zyskał ponad 2,1%. Indeks S&P 500 zyskał 1,5%, natomiast Dow Jones zakończył dzień na plusie o 1,3%.
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Silne wzrosty były napędzane przede wszystkim przez spółki technologiczne i wzrostowe. Inwestorzy ponownie chętnie sięgali po walory związane ze sztuczną inteligencją, infrastrukturą AI, cyberbezpieczeństwem, chmurą obliczeniową oraz produkcją półprzewodników.
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Po zakończeniu sesji Palantir zaprezentował znakomite wyniki za drugi kwartał 2026 roku, po raz kolejny wyraźnie przebijając oczekiwania rynku: przychody spółki wzrosły aż o 93% rok do roku, osiągając 1,94 mld dolarów (wobec oczekiwanych 1,81 mld dolarów), natomiast skorygowany zysk na akcję wyniósł 0,41 dolara (wobec prognozowanych 0,34 dolara), co potwierdziło utrzymującą się bardzo wysoką dynamikę rozwoju biznesu.
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Bardzo mocno wyglądała również aktywność kontraktowa, a optymizm zarządu potwierdziło podniesienie całorocznych prognoz – Palantir oczekuje obecnie przychodów w 2026 roku na poziomie 8,15–8,16 mld dolarów, co oznaczałoby wzrost o około 82% rok do roku.
🌏 Rynki Azjatyckie
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Rynki azjatyckie zakończyły sesję w mieszanych nastrojach, a inwestorzy pozostawali ostrożni po ostatnich wahaniach w sektorze technologicznym.
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W Chinach indeks Hang Seng tracił około 0,8%, natomiast FTSE China 50 spadał o blisko 0,9% – mimo odbicia części spółek technologicznych i poprawy nastrojów wokół sektora sztucznej inteligencji, presja sprzedażowa nadal była widoczna wśród największych chińskich firm.
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W Japonii indeks Nikkei 225 zniżkował o około 0,3%, pozostając pod presją obaw przed możliwą interwencją władz na rynku walutowym, gdyż potencjalne umocnienie jena może negatywnie wpłynąć na wyniki japońskich eksporterów, co ograniczało apetyt na akcje największych krajowych spółek.
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Słabiej radziła sobie również Korea Południowa, gdzie indeks KOSPI tracił około 0,4% (spadki były jednak stosunkowo ograniczone po wcześniejszej silnej przecenie sektora technologicznego), natomiast indeks KOSDAQ wyraźnie odbił, sugerując częściowy powrót kapitału do bardziej dynamicznych spółek.
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Na tle regionu zdecydowanie najlepiej prezentowała się Australia, gdzie indeks S&P/ASX 200 zyskiwał blisko 1,3%, zbliżając się do dziennych maksimów – wzrostom sprzyjała poprawa globalnych nastrojów oraz mocniejsze notowania spółek surowcowych, dzięki czemu Australia wyróżniała się jako jeden z najmocniejszych rynków podczas dzisiejszej sesji w Azji.
🌍 Geopolityka
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Dodatkowym czynnikiem wspierającym nastroje na Wall Street były najnowsze wypowiedzi Donalda Trumpa dotyczące rozmów z Iranem.
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Prezydent USA poinformował, że negocjacje już trwają na prośbę Teheranu i podkreślił, że mogą być one „ostatnią szansą” na osiągnięcie porozumienia.
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Wśród najważniejszych tematów dyskusji znalazły się kwestie ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz oraz irańskiego programu nuklearnego.
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Donald Trump zaznaczył, że rozmowy dotyczące swobodnego przepływu statków przez cieśninę mogą przynieść szybkie rezultaty, natomiast proces denuklearyzacji będzie wymagał więcej czasu.
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Decyzja prezydenta USA o wstrzymaniu kolejnej rundy uderzeń na Iran według jego zapewnień miała wynikać z perspektywy szybkiego porozumienia.
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Przedstawiciele Iranu zaprzeczali jednak, jakoby między Teheranem a Waszyngtonem trwały bezpośrednie negocjacje, co wskazuje, że stanowiska obu stron pozostają od siebie bardzo odległe.
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Nadzieje na deeskalację przyćmiły ostrzeżenia ze strony Teheranu: Mohsen Rezaei, starszy doradca irańskiego najwyższego przywódcy, oświadczył, że amerykańskie okręty oraz siły zbrojne operujące w pobliżu Cieśniny Ormuz mogą znaleźć się w poważnym niebezpieczeństwie, jeśli obecna blokada będzie utrzymywana.
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Rezaei wezwał Waszyngton do zmiany podejścia, podkreślając, że Teheran nie zamierza bezterminowo akceptować obecnego status quo.
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Irański przedstawiciel stanowczo odrzucił możliwość utworzenia drugiego korytarza żeglugowego przez Cieśninę Ormuz, co potwierdza brak zgody na alternatywną trasę omijającą wpływ Iranu na kluczowy szlak transportu surowca.
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Na razie rynek traktuje te deklaracje jako odsłonę presji politycznej i retorycznej, a nie zapowiedź natychmiastowych działań militarnych.
🛢️ Surowce
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Początkowo rynek pozytywnie zareagował na perspektywę deeskalacji, co przełożyło się na gwałtowny spadek cen ropy i ograniczenie premii za ryzyko geopolityczne.
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W trakcie poniedziałkowej sesji ropa WTI potaniała o blisko 6%, schodząc w okolice 80 dolarów za baryłkę, a ropa Brent cofnęła się do okolic 83 USD za baryłkę.
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Donald Trump skrytykował wysokie zyski koncernów naftowych i wezwał je do obniżenia cen paliw dla amerykańskich konsumentów.
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Sytuacja na rynku surowcowym pozostaje jednak złożona – po pierwotnej przecenie ceny ropy lekko odbiły wobec braku pewności co do trwałości ewentualnego porozumienia USA-Iran.
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Utrzymujące się napięcie wokół Cieśniny Ormuz oraz brak alternatywnych korytarzy transportowych nadal podtrzymują geopolityczną premię w cenach ropy, sprawiając, że każdy sygnał eskalacji może ponownie zwiększyć zmienność na rynku surowców.
⛏️ Metale Szlachetne
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Ostrożny początek dnia widoczny jest na rynkach metali szlachetnych.
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Złoto zyskuje około 0,1% i oscyluje wokół poziomu 4050 USD za uncję.
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Srebro zyskuje ponad 1% i zbliża się do poziomu 59 USD za uncję.
🏛️ Makroekonomia
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W Japonii uwagę inwestorów przyciągały wypowiedzi ministra gospodarki Minoru Kiuchiego oraz plany wsparcia fiskalnego.
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Kiuchi zaznaczył, że wpływ rosnących kosztów konfliktu na Bliskim Wschodzie na ceny konsumenckie jest na razie ograniczony.
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Minister ostrzegł jednak, że w kolejnych miesiącach presja kosztowa może stopniowo przenosić się na ceny żywności i innych produktów.
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Rząd Japonii podziela prognozę Banku Japonii, zgodnie z którą inflacja może przyspieszyć w drugiej połowie roku.
🪙 Kryptowaluty
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Nieznaczny optymizm widoczny jest również na rynku kryptowalut.
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Bitcoin zyskuje około 0,4% i zbliża się do poziomu 64 000 USD.
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Ethereum zyskuje jedynie symbolicznie, utrzymując się na poziomie 1860 USD.
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