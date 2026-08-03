Podsumowanie dnia: Wall Street odbija, a z nim rodzimy WIG20 💥

Poniedziałkowa sesja przyniosła wyraźną ulgę na globalnych rynkach, a inwestorzy massowo odbudowywali apetyt na ryzyko po weekendowych decyzjach politycznych związanych z konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Główny czynnik zmienności

Głównym motorem dzisiejszych wzrostów była decyzja prezydenta Trumpa o odwołaniu planowanego ataku na Iran, co uspokoiło nerwy inwestorów po tygodniach narastających obaw o eskalację konfliktu. Rynek zareagował klasycznym schematem risk on, z jednoczesnym umocnieniem akcji i gwałtownym spadkiem cen ropy, choć komentatorzy podkreślają, że dominuje nastawienie w stylu byliśmy tu już wcześniej, gdyż podobne deklaracje pojawiały się wielokrotnie bez trwałego rozwiązania. Dodatkowym wsparciem dla nastrojów było wygaśnięcie presji sprzedażowej na spółkach związanych z sztuczną inteligencją po ostatnim tygodniu wyprzedaży.

Geopolityka

Sytuacja wokół Iranu pozostaje pełna niejasności, ponieważ Trump utrzymuje, że rozmowy z Teheranem są w toku, jednocześnie irański MSZ zdementował istnienie bezpośrednich negocjacji z Washingtonem, ograniczając rozmowy jedynie do kwestii żeglugi z Omanem. Prezydent nazwał władze Iranu niewiarygodnie dwulicowymi i ponownie zadeklarował pełną kontrolę marynarki USA nad Cieśniną Ormuz. Ryzyko dla żeglugi wciąż jest realne, gdyż brytyjska agencja morska UKMTO zgłosiła incydent z eksplozją w pobliżu tankowca u wybrzeży Omanu. Analitycy Fitch Solutions podnieśli prawdopodobieństwo scenariusza dalszej eskalacji do 35 procent z 25 procent, ostrzegając przed cyklicznymi incydentami militarnymi mimo postępów dyplomatycznych.

Dane makroekonomiczne

Nastroje wsparł mocny odczyt ISM Manufacturing PMI za lipiec, który wyniósł 55,6 punktu, najwyższy poziom od maja 2022 roku i wyraźnie powyżej konsensusu na poziomie 54,0. Wskaźnik zatrudnienia w przemyśle wrócił do strefy ekspansji po raz pierwszy od ponad dwóch lat, a produkcja odnotowała najszybszy wzrost od blisko pięciu lat, choć presja cenowa pozostaje wysoka mimo lekkiego spadku. Rentowność 10 letnich obligacji amerykańskich spadła o 7 punktów bazowych do około 4,67 procent, odzwierciedlając lekkie osłabienie obaw inflacyjnych.

Indeksy

Amerykańskie indeksy zamknęły sesję solidnymi wzrostami, z Nasdaq Composite prowadzącym zwyżkę o około 2 procent dzięki sektorowi technologicznemu, podczas gdy S&P 500 zyskał 1,3 procenta a Dow Jones wzrósł o 0,9 procenta. Na warszawskiej giełdzie doszło do historycznego wydarzenia, gdyż WIG20 (kontrakt W20 tej bariery nie przebił) przełamał szczyt z 2007 roku i ustanowił nowy rekord wszech czasów po blisko dziewiętnastu latach. Wzrosty na GPW były szerokie, obejmując zarówno sektor energetyczny jak Tauron, KGHM i PGE, jak i finansowy z Bankiem Pekao, PKO BP i mBankiem na czele.

Akcje

Amazon był bezsprzecznym bohaterem dnia, gdyż jego kapitalizacja rynkowa po raz pierwszy przekroczyła 3 biliony dolarów po wzroście akcji o blisko 5 procent, wieńczącym najlepszy tydzień od 2015 roku po znakomitych wynikach kwartalnych i przyspieszeniu wzrostu AWS. Meta zyskała blisko 7 procent, a Alphabet i Microsoft podrożały o około 5 procent każda, co pokazuje odbicie sektora Big Tech po wcześniejszej presji na spółki AI. Uwaga inwestorów kieruje się także na wtorkowy debiut wynikowy SpaceX, pierwszy raport spółki od czerwcowego IPO, który będzie testem dla ambitnych wycen po utracie ponad 500 miliardów dolarów kapitalizacji od debiutu. Na GPW wyróżnił się Auto Partner z zyskiem netto wyższym o 60 procent rok do roku, podczas gdy sektor handlu detalicznego, z Żabką na czele, znalazł się pod presją spadkową.

Waluty

Dolar amerykański lekko zyskiwał, odrabiając tym samym część presji, pod którą się znalazł po ostatnim posiedzeniu. Indeks dolara zyskuje 0,17%, para EURUSD traci 0,37%, a USDJPY traci 0,29%.

Surowce

Ceny ropy naftowej zaliczyły gwałtowny spadek, z kontraktami WTI tracącymi ponad 7 procent do poziomu w okolicach 78,59 do 79,49 dolara za baryłkę, a Brent osuwającym się blisko 6 procent do przedziału 83 do 83,73 dolara. Spadek cen surowca energetycznego wynikał bezpośrednio z odwołania ataku na Iran i zapowiedzi wznowienia negocjacji, co ograniczyło premię geopolityczną wliczoną w wycenę ropy. Złoto utrzymywało się stabilnie w okolicach 4034 dolarów za uncję, notując minimalne wahania na tle spadającej awersji do ryzyka.

Kryptowaluty

Bitcoin notował umiarkowany wzrost o 0,48 procent, handlując w okolicach 63700 do 63888 dolarów, mimo ochłodzenia instytucjonalnych zakupów. Strategy Michaela Saylora sprzedałi 1638 BTC za 104,7 miliona dolarów, przeznaczając środki na dywidendy z akcji preferowanych oraz odkupy STRC. Amerykańskie fundusze ETF na bitcoina odnotowały odpływy netto w wysokości 265,37 miliona dolarów w ostatniej sesji tygodnia, co przełożyło się na łączne tygodniowe odpływy w wysokości 61,5 miliona dolarów.