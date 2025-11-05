Akcje McDonald's rosną 3% na starcie sesji po kwartalnych wynikach

Akcje McDonald’s wzrosły o 3% po publikacji mieszanych wyników za trzeci kwartał 2025 roku. Inwestorzy pozytywnie ocenili jednak dynamikę sprzedaży porównywalnej (comparable sales) w otoczeniu, w którym sektor gastronomiczny zmaga się z problemami wzrostowymi.

Kluczowe wskaźniki z raportu McDonald’s za III kw. 2025 r.:

Przychody całkowite: 7,078 mln USD, wzrost o 3% r/r , ale 0,36% poniżej konsensusu rynkowego.

Zysk operacyjny (EBIT): 3,357 mln USD, wzrost o 5% r/r .

Skorygowany Zysk na Akcję (Adjusted EPS): 3,22 USD, bez zmian r/r, 3% poniżej konsensusu.

McDonald’s utrzymuje pozycję w trudnym otoczeniu rynkowym

Akcje McDonald’s zyskały na początku notowań po ogłoszeniu wyników kwartalnych. Spółka odnotowała wzrost przychodów we wszystkich segmentach. Globalna sprzedaż porównywalna wzrosła o 3,6% r/r w III kw. 2025 r., co było napędzane głównie przez 4,7-procentowy wzrost przychodów w segmencie franczyzy międzynarodowej.

Warto podkreślić, że wskaźnik ten wyklucza otwarcia nowych lokali, co czyni go bardziej precyzyjnym odzwierciedleniem wzrostu przychodów przypadających na istniejący lokal. Pokazuje to zdrową dynamikę wzrostu jak na dojrzałą spółkę w wymagającym otoczeniu, w którym wielu konkurentów ucieka się do obniżania cen. Ponadto, wzrost sprzedaży w międzynarodowych biznesach spółki oraz franczyzach wyniósł odpowiednio 2,4% i 4,3%. Całkowita sprzedaż wzrosła o 6% przy stałym kursie wymiany.

Jakie działania podejmuje McDonald’s?

Podobnie jak Chipotle, również McDonald’s odnotowuje dwucyfrowy spadek ruchu konsumentów o niższych dochodach w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie ruch ze strony konsumentów zamożniejszych wzrósł dwucyfrowo w tym kwartale, co pomogło zrównoważyć spadek.

W odpowiedzi na te tendencje, spółka wprowadza do oferty specjalne, tańsze produkty, aby utrzymać udział w rynku. Dodatkowo, McDonald’s agresywnie rozwija segment napojów, wprowadzając kawy cold brew i orzeźwiające napoje owocowe, celując bezpośrednio w Starbucksa, który obecnie doświadcza trudności. Jest to sposób na dywersyfikację przychodów i kompensowanie słabości całego sektora.

Wzrost zysku był wolniejszy niż wzrost sprzedaży z powodu wyższych kosztów odsetkowych i wyższych podatków. Jednakże, operacyjnie można uznać kwartał McDonald’s za solidny.

Akcje McDonald’s wzrosły w ciągu roku zaledwie o 3%, ale spółka wciąż jest notowana przy wskaźniku C/Z powyżej 25.