Akcje MP Materials odbijają 40% wobec geopolitycznych napięć 📈Metale ziem rzadkich w grze?

Akcje operatora kopalni i zakładów przetwórczych metali ziem rzadkich MP Materials (MP.US) odbiły o blisko 40% od lokalnego dołka i rozpoczęły rok 2026 wzrostami. Przyczyn tego stanu rzeczy możemy upatrywać w kilku czynnikach, które skutecznie windują akcje spółki - to czynniki głównie natury geopolitycznej. Donald Trump ostrzegł przed wzrostem stawki celnej do 25% dla wszystkich krajów prowadzących wymianę handlową z Iranem, co sugeruje, że 'Chiny' potencjalnie mogą znaleźć się na celowniku amerykańskiej administracji, jeśli nadal będą importować irańską ropę na wielką skalę. W efekcie, może prowadzić to do retorsji i kolejnych ograniczeń w przetwórstwie metali ziem rzadkich, dla których Chiny pozostają wciąż kluczowym rynkiem. Rozbudowa mocy przetwórczych Mountain Pass leży w strategicznym interesie USA, nawet jeśli napięcia z Chinami byłyby niewielkie, a dziś wydaje się nabierać skali 'priorytetu' interesu narodowego. Dla firmy może oznaczać to skokowy wzrost zamówień i skali biznesu.
- Spółka jest właścicielem największej kopalni i zarazem jedynego, działającego na dużą skalę w USA zakładu produkcji oraz przetwórstwa metali ziem rzadkich w USA (Mountain Pass), co daje jej niemal monopolistyczną pozycję na strategicznym rynku.
- W 2025 roku wsparciem dla spółki okazały się kontrakty z Apple i Departamentem Obrony USA o łącznej wartości ponad 900 mln USD. Spółka dostarcza surowce niezbędne do transformacji energetycznej tj. magnesy neodymowo-prazeodymowe (NdPr). Do roku 2033 popyt na NdPr może wzrosnąć nawet 5-krotnie. W latach 2020 - 2024 produkcja metali ziem rzadkich w Mountain Pass (ok. 40 do 45 tys. ton) była w stanie pokryć całe zapotrzebowanie na metale w USA. Problemem jest jednak wciąż raczkująca infrastruktura przetwórstwa, przez którą USA są wciąż zmuszone eksportować wydobywane metale do Chin.
- MP Materials ma plan i uruchomiła pierwszą w USA instalację separacji i rafinacji NdPr oxide (1294 ton w 2024 r.) oraz rozpoczęła budowę fabryki magnesów trwałych w Teksasie (dostarczy je m.in. do General Motors). Spółka planuje, że do 2026 r. pełen łańcuch od wydobycia po gotowe produkty będzie funkcjonował w USA.
Wykres pokazuje globalny popyt na metale ziem rzadkich (żółta linia), produkcję MP Materials (zielona) oraz tzw. „konsumpcję pozorną” w USA (niebieska) w latach 2019-2020. Spadek tej ostatniej nie oznacza faktycznego zmniejszenia popytu, lecz wynika z eksportu koncentratu do Chin w celu przetworzenia i metodologii obliczeń United States Geological Survey (USGS). W praktyce zapotrzebowanie w USA rośnie, a różnica między produkcją a realnym popytem będzie maleć wraz z rozwojem krajowej infrastruktury przetwórczej. Popyt globalny rośnie. Źródło: USGS, MP Materials
Akcje MP Materials (interwał D1)
Walory firmy wznowiły wzrosty po 'trudnej' końcówce 2025 roku, gdy wzrosły nadzieje na pokój w Ukrainie a nagłówki zalały 'pozytywne informacje' dot. przyszłej współpracy gospodarczej USA i Chin - mimo strategicznych nieporozumień i podziału stref wpływów. Akcje spółki odnotowały olbrzymi skok z okolic niespełna 48 USD za akcję do 65 USD obecnie i notowane są powyżej dwóch kluczowych średnich długoterminowych (EMA50 i EMA200). Spadki zostały zatrzymane na poziomie wykładniczej, 200-sesyjnej średniej kroczącej (EMA200), dodatkowo rysując formacje 'podwójnego dna' w okolicach 50 USD. Impuls wzrostowy może wznieść walory w okolice historycznych maksimów; z drugiej strony potencjalna korekta mogłaby sprowadzić cenę z powrotem w kierunku 50 USD za akcję i prowadzić do 'zamknięcia luki' wzrostowej z lata, tego roku.
