Akcje MP Materials odbijają 40% wobec geopolitycznych napięć 📈Metale ziem rzadkich w grze?

Spółka jest właścicielem największej kopalni i zarazem jedynego, działającego na dużą skalę w USA zakładu produkcji oraz przetwórstwa metali ziem rzadkich w USA (Mountain Pass), co daje jej niemal monopolistyczną pozycję na strategicznym rynku

W 2025 roku wsparciem dla spółki okazały się kontrakty z Apple i Departamentem Obrony USA o łącznej wartości ponad 900 mln USD. Spółka dostarcza surowce niezbędne do transformacji energetycznej tj. magnesy neodymowo-prazeodymowe (NdPr). Do roku 2033 popyt na NdPr może wzrosnąć nawet 5-krotnie.