Podsumowanie dnia: Koniec tygodnia z ropą za 100$ i indeksami na czerwono

- Mimo umiarkowanego i ostrożnego optymizmu na początku sesji nastroje na Wall Street pogarszały się wraz z dalszym przebiegiem notowań. Niewielkie wzrosty przerodziły się w istotne spadki. Najbardziej tracą kontrakty na Nasdaq i Russell (ok. 0,8%). Lepiej, choć wciąż na minusie, kończą tydzień S&P 500 oraz Dow, ze spadkami odpowiednio w okolicy 0,7% i 0,4%.
- USA zdecydowały się czasowo zawiesić egzekwowanie sankcji, za pośrednictwem Departamentu Skarbu, wobec części rosyjskich tankowców z ropą.
- Deklaracje administracji USA dotyczące dalszego rozwoju sytuacji w Iranie pozostają niespójne, jednak duża część rynku zdaje się żyć nadzieją, że Pentagon wciąż ma sytuację pod względną kontrolą, a zamknięcie cieśniny Ormuz jest tymczasowe. W tym kontekście coraz częściej pojawiają się spekulacje o możliwej inwazji lądowej na Iran.
- Inflacja PCE okazała się zbliżona do oczekiwań rynkowych. Bazowa inflacja PCE wzrosła do 3,1%, jednak inflacja PCE ogółem wyhamowała do 2,8%. Powyżej oczekiwań wzrosły też wydatki osobiste, osiągając 0,4% w styczniu.
- Wzrost PKB kw./kw. w IV kwartale wyniósł jedynie połowę oczekiwanych 1,4%, osiągając 0,7%. Spowolnienie widać też w zamówieniach na dobra trwałe, które w styczniu odnotowały wzrost na poziomie 0%.
- Adobe traci ok. 6% po tym, jak CEO spółki zapowiedział odejście ze stanowiska, nie wskazując możliwych następców.
- Obawy o ceny energii oraz potencjalne podwyżki stóp procentowych spychają europejskie indeksy niżej. STOXX 600 kończy sesję spadkiem o 0,6%.
- Wzrost gospodarczy w UK nadal spowalnia, osiągając 0,8% r/r. Poniżej oczekiwań okazała się też produkcja przemysłowa i wytwórcza na Wyspach.
- Inflacja we Francji okazała się niższa od oczekiwań, osiągając 0,9% r/r.
- Zalando wzrosło o 6% po dobrych wynikach i prognozach lepszych od oczekiwań.
- Na rynku walutowym zauważalnie umacnia się dolar — obawy o inflację wydają się przeważać nad obawami o wzrost gospodarczy wśród inwestorów. Najbardziej wobec USD tracą NZD oraz AUD (ok. 1%). Euro, CAD oraz funt tracą blisko 0,7%.
- Na rynku surowców rolnych pszenica rośnie o ok. 2%, a kawa spada o ponad 2%.
- Wśród surowców energetycznych ropa utrzymuje się na znacznie podwyższonych poziomach. Brent kończy tydzień powyżej 100 USD za baryłkę, a WTI zauważalnie niżej — na poziomie ok. 95 USD za baryłkę. Gaz ziemny (NATGAS) traci ponad 3%.
- Przeceniają się zarówno metale przemysłowe, jak i szlachetne.
- Liderami spadków wśród metali przemysłowych są aluminium, które traci 2,8%, oraz nikiel ze spadkiem przekraczającym 2%.
- Wśród metali szlachetnych największe straty notują platyna i srebro — na poziomie aż 4%. Srebro zatrzymuje się na poziomie 80 USD za uncję, złoto utrzymuje poziom 5000 USD, a platyna — 2000 USD.
- Ryzyko wydaje się umiarkowanie sprzyjać rynkowi krypto. Bitcoin zyskuje ponad 1% i próbuje osiągnąć pułap 71 000 USD. Lepiej radzi sobie Ethereum ze wzrostem rzędu 1,7% i pułapem cenowym bliskim 2100 USD. Jeszcze bardziej zyskuje Solana, która umacnia się o 3% i zatrzymuje się na 88 USD.
