Amazon: Początek końca snów o AI?

Amerykański gigant e-commerce coraz rzadziej jest kojarzony ze sklepem internetowym, a coraz częściej postrzegany jednowymiarowo przez pryzmat swojego nowego oznaczenia jako część tzw. „hyperscalerów”.

O wątpliwościach wobec zarówno samej strategii wzrostu spółki opartej na AI, jak i jakości jej wdrożenia mówi się od dawna. Coraz głośniej słychać o tym w mediach branżowych: zarówno Reuters, jak i Financial Times donoszą, że narzędzia programistyczne oraz metodologia firmy oparte na AI radzą sobie nie coraz lepiej, lecz coraz gorzej.

Dopiero w ostatnim czasie zaczyna być to widoczne w wycenach. W pierwszej połowie lutego akcje straciły aż 15% . Co zmieniło nastawienie akcjonariuszy? Otóż rynek zorientował się, że „hyper” w określeniu „hyperscalers” oznacza też „hyper-CAPEX”, co wymaga „hyper-FCF”, którego spółka nie ma, i nie będzie miała, jeśli obecne trendy się utrzymają.

To jednak dopiero początek, a nie koniec problemów spółki. Finansowo firma wciąż radzi sobie dobrze: mimo pewnych nadinterpretacji i nieścisłości, zyski oraz marże wyglądają świetnie. Jednak dopiero w mniej „oficjalnych” miernikach widać, że teza inwestycyjna oparta na zbawiennym wpływie AI na spółkę zaczyna się chwiać.

Redukcja zatrudnienia czy offshoring?

Poza e-commerce oraz AI Amazon z powodzeniem aspiruje do miana lidera zwolnień, jak deklaruje, dzięki produktywności, jaką implementacja AI zapewnia organizacji. Dane mówią jednak co innego. Z deklaracji spółki w raporcie 10-K składanym do SEC wynika, że globalne zatrudnienie wyniosło 1 576 000 pracowników. Oznacza to wzrost względem roku poprzedniego o 20 000 osób. Spadków trudno dopatrzyć się też w sprawozdaniu finansowym: w 3 z 4 kategoriach kosztów operacyjnych koszty wzrosły w 2025 roku, a niektóre z nich - znacząco.

Co stawia Amazon w naprawdę niepochlebnym świetle, to analiza geograficznego rozkładu zatrudnienia przygotowana przez zespół Bloomberry.

Źródło: Bloomberry

Liczba ogłoszeń o pracę Amazona w krajach „niskokosztowych” wzrosła od 2020 roku o 154%. Liderami wzrostu są tu Indie, Meksyk, Brazylia i Japonia. Mimo deklarowanych dziesiątek tysięcy zwolnień w USA, zatrudnienie i koszty wzrosły. Pracownicy zostali, zmienił się jedynie ich adres.

Nowe awarie, nowa normalność?

Implementacja AI odciska piętno nie tylko na pracownikach, lecz także na klientach. Koło zamachowe Amazona, jakim jest AWS, zaczyna coraz częściej się zacinać, w sposób, który wydaje się silnie korelować ze stopniem integracji AI w organizacji.

Analizując częstotliwość i czas trwania awarii AWS, można wyraźnie zauważyć, że sytuacja się pogarsza. Publikacje sprawozdań finansowych pokazują fenomenalną marżowość i wzrost tego segmentu, który stanowi trzon uzasadnień wyceny firmy. Jak długo jednak uda się to utrzymać przy spadającej jakości i niezawodności usługi?