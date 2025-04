Akcje Nike rosną po sygnałach z Wietnamu o potencjalnym porozumieniu z USA

Akcje Nike Inc (NKE.US) wzrosły o 4,7% po tym, jak prezydent Donald Trump poinformował o "konstruktywnej rozmowie" z sekretarzem generalnym Wietnamu To Lamem, który wyraził zainteresowanie obniżeniem ceł do zera poprzez porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi.

Wydarzenie to ma miejsce zaledwie kilka dni po ogłoszeniu przez Trumpa 46% taryfy celnej na towary z Wietnamu. Ta wiadomość jest szczególnie korzystna dla Nike, które produkuje około 95% swoich butów w Wietnamie, Chinach i Indonezji.

Inne firmy odzieżowe również odnotowały wzrosty, w tym Lululemon (3,4%), Crocs (4,2%) i Foot Locker (5%). Detaliści, którzy wcześniej przenieśli produkcję z Chin do Wietnamu podczas pierwszej kadencji Trumpa, teraz dostrzegają możliwość uniknięcia nowych ceł.

Nike (D1)

Akcje znajdują się na poziomach ostatnio notowanych w 2019 roku. Zarówno wskaźniki RSI, jak i MACD są silnie wyprzedane. Źródło: xStation