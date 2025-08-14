PILNE: Dane PKB EU zgodne z oczekiwaniami analityków, a produkcja poniżej przewidywań

Główne dane: PKB UE (k/k, II kw.) : 0.1 % (prognoza: 0,1 % , poprzednio: 0,6% )

PKB UE (r/r, II kw.) : 1,4 % (p rognoza: 1 ,4 % , poprzednio: 1,5 % )

Produkcja przemysłowa (m/m) Czerwiec: -1.3% (prognoza: -1%, poprzednio: 1,7%) W drugim kwartale 2025 roku gospodarka strefy euro wyraźnie spowolniła, choć zdołała utrzymać dodatni wzrost. Według danych Eurostatu, PKB całego bloku wzrósł o 0,1% w ujęciu kwartalnym, co potwierdziło wcześniejsze szacunki. Niepokojący sygnał napłynął ze strony przemysłu. W czerwcu produkcja przemysłowa w strefie euro spadła aż o 1,3% miesiąc do miesiąca, podczas gdy ekonomiści spodziewali się nieco mniejszego spadku (-1,0%). Mimo osłabienia sektora przemysłowego, zatrudnienie w całej strefie euro również wzrosło o 0,1% w II kwartale, co sugeruje, że rynek pracy nadal wykazuje odporność. Niemniej jednak, tempo wzrostu gospodarczego staje się coraz bardziej uzależnione od wewnętrznej konsumpcji i usług, podczas gdy przemysł, dotąd kluczowy filar wyraźnie słabnie. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Źródło: xStation5

