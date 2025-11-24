📈 US100 zyskuje 2,1%

Rynek akcji w USA kontynuuje zapoczątkowane w piątek odbicie, próbując wymazać ostatnią wyprzedaż, której początkowo nie zahamowały nawet lepsze od oczekiwań wyniki Nvidii. Zyskom przewodzi sektor technologiczny (US100: +2%, US30: +0,3%) wraz z tym jak apetyt na ryzyko wspierają rozgrzane na nowo nadzieje na grudniową obniżkę stóp procentowych w USA.

Wyceny szans na kolejne cięcie stóp skoczyły powyżej 70% już piątek po komentarzach Johna Williamsa z Fed w Nowym Jorku, którego zdaniem polityka monetarna wciąż pozostaje nieco restrykcyjna. Kolejny sygnał wysłał dzisiaj wymieniany jako pretendent na stanowisko szefa Fed Christopher Waller, który powołując się na obawy o rynek pracy opowiedział się za obniżką w grudniu.

Powrót gołębiej narracji zdaje się być tlenem dla Wall Street, a optymizm wspierają również wiadomości z kluczowych spółek technologicznych, jak chociażby premiera Gemini 3, najnowszego modelu językowego od Alphabet. Ponadto spółka ogłosiła wielomilionowy kontrakt z NATO na dostarczenie organizacji usług chmurowych o podwyższonych standardach bezpieczeństwa.

Wall Street wyciągają przede wszystkim notowania Big Techów, w tym spółek Magnificent 7 (Alphabet: +5,4%, Amazon: +2,5%, Tesla: +6,5%, Meta: +3,4%). Na zielono świeci się również niemal cały sektor półprzewodników (m.in. Broadcom: +9%, AMD: +4%, Micron: +6,7%). Co ciekawe, euforia na spółkach technologicznych nie obciąża dzisiaj notowań bardziej defensywnych farmaceutyków czy spółek związanych z ochroną zdrowia (m.in. Pfizer: +1,1%, Merch: +3,5%). Źródło: xStation5

Kontrakt US100 kontynuuje wzrosty pomimo już byczego otwarcia na początku nowego tygodnia. Indeks zdążył pokonać już poziom 23,6 zniesienia Fibonacciego, aktualnie testując 10-dniową EMA (żółty), która pokrywa się mniej więcej z poziomem 38.2 zniesienia Fibo oraz górną granicą geometrii. Wymazanie czwartkowej wyprzedaży powinno otworzyć drogę do szerszego odbicia na Wall Street, na które pozwala również neutralne RSI. Z kolei odbicie się od EMA10 będzie wskazywało na większą ostrożność inwestorów, zwłaszcza w kontekście decyzji Fed. Źródło: xStation5