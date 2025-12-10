Akcje Nvidia zyskują 📈Duże zamówienia z ByteDance i Alibaba?

ByteDance i Alibaba szybko zwróciły się do Nvidii (NVDA.US) z zapytaniem o dostępność układów H200 po tym, jak prezydent Trump zasygnalizował, że ich eksport do Chin będzie dozwolony. To pierwszy wyraźny sygnał, że największe chińskie platformy technologiczne chcą ponownie wejść w ekosystem Nvidii. W efekcie akcje największego, amerykańskiego producenta chipów nieznacznie rosną przed otwarciem giełdy w Stanach Zjednoczonych.
- Obie firmy przygotowują duże zamówienia, uzależnione jednak od zgody Pekinu, a jednocześnie zgłaszają obawy o ograniczoną podaż. H200 pozostaje bardzo trudno dostępny, ponieważ Nvidia priorytetowo traktuje produkcję serii Blackwell oraz nadchodzącej linii Rubin.
- H200 jest niemal sześciokrotnie mocniejszy od dotychczas dopuszczonego modelu H20, co natychmiast zmienia układ sił na chińskim rynku trenowania modeli AI. Krajowe chipy wciąż odstają w zadaniach treningowych, co czyni Nvidię strategicznie niezastąpioną.
- Pekin nie wydał jeszcze oficjalnej odpowiedzi na decyzję o zezwoleniu na eksport. Ostatnie ograniczenia dotyczące zakupów chipów Nvidii przez państwowe centra danych i największe spółki technologiczne wprowadzają dodatkową niepewność.
- Chińscy regulatorzy poprosili firmy takie jak Alibaba, ByteDance i Tencent o oszacowanie potencjalnego zapotrzebowania na H200. Decyzja Pekinu jest spodziewana wkrótce.
- Mimo presji politycznej, chińskie instytucje – od czołowych uniwersytetów po podmioty powiązane z wojskiem – próbowały pozyskiwać układy H200 poprzez szare kanały, co pokazuje skalę zapotrzebowania na wysokowydajną infrastrukturę obliczeniową.
- Rynek oczekuje, że chińscy giganci technologiczni będą kupować H200 po cichu. Najbardziej zaawansowane modele AI w Chinach nadal opierają się na sprzęcie Nvidii, a konkurencja ze strony Huawei i Cambricon w obszarze treningu modeli pozostaje ograniczona.
- Łańcuch dostaw Nvidii pozostaje napięty. Produkcja układu H200 jest wciąż bardzo ograniczona, co może hamować krótkoterminowy potencjał przychodowy nawet w scenariuszu ponownego otwarcia rynku chińskiego.
- Chińskie ministerstwo spraw zagranicznych przyjęło neutralne stanowisko, deklarując, że kraj ceni współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, i odmówiło dalszego komentarza.
Źródło: xStation5
