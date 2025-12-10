Akcje Photronics rosną prawie 50% po publikacji wyników za III kwartał 📈

Akcje Photronics wzrosły w środę nawet o 50%, notując największy jednodniowy skok od marca 2009 roku, po tym jak spółka z sektora półprzewodników przedstawiła prognozę przychodów na pierwszy kwartał, która przebiła średnie szacunki analityków. Photronics jest jednym z największych producentów fotomasek półprzewodnikowych na świecie, a fotomaski stanowią kluczowy element infrastruktury technologicznej. Zysk na akcję w ujęciu kwartalnym okazał się niemal o 35% wyższy od rynkowego konsensusu. Wyniki za IV kwartał roku fiskalnego: Skorygowany EPS: 60 centów vs. 59 centów r/r, szacunek: 45 centów

Przychody: 215,8 mln USD, -3,1% r/r, szacunek: 205,3 mln USD

EPS: 1,07 USD vs. 54 centy r/r Prognozy na I kwartał roku fiskalnego: Oczekiwane przychody: 217–225 mln USD, szacunek: 207,3 mln USD (konsensus Bloomberg)

Oczekiwany skorygowany EPS: 51–59 centów (szacunek: 46 centów) Źródło: xStation5 Mimo dzisiejszego silnego wzrostu kursu wycena Photronics nadal może być atrakcyjna — wskaźnik P/E pozostaje w połowie 20-krotności, a wskaźnik ceny do sprzedaży wynosi 2,5. Marża netto spółki dynamicznie rośnie, podobnie jak zysk netto, który wyniósł niemal 62 mln USD — to o prawie 35% lepszy wynik niż poprzedni rekord z III kwartału 2023 roku. Źródło: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

