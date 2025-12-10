US Open: Wall Street czeka na Fed🗽Spadają akcje AeroVironment, zyskuje GE Vernova

Nastroje na Wall Street są bardzo spokojne przed otwarciem amerykańskiej giełdy, przed decyzją Fed, którą poznamy (wraz z prognozami gospodarczymi) o godz. 19:00 GMT; prezes Fed Powell wygłosi przemówienie o godz. 20:00 GMT. Kontrakty terminowe na S&P 500 (US500) zyskują tylko 0,1%, podczas gdy US100 nieznacznie spada. Akcje Nvidii nieznacznie rosną w związku z informacjami o potencjalnych dużych zamówieniach od ByteDance i Alibaba, po tym jak prezydent USA Trump zatwierdził eksport chipów AI H200 do Chin. Indeks kosztów zatrudnienia (k/k) – III kw zakończony we wrześniu wzrósł o 0,8%, poniżej 0,9% prognoz i 0,9% w poprzednim odczycie. Indeks mierzy dynamikę kosztu pracy w USA: obejmuje zarówno płace, jak i benefity,a dla Fed jest jednym z kluczowych wskaźników, na które patrzy Fed przy ocenie presji płacowo‑inflacyjnej. Słabszy lub hamujący ECI oznacza mniejszą presję inflacyjną z rynku pracy, zwiększa przestrzeń do łagodzenia polityki pieniężnej i może osłabić dolara.

Źródło: xStation5

Wiadomości dotyczące spółek

Braze, operator platformy do obsługi relacji z klientami, odnotował wzrost o ponad 15% w obrocie przed otwarciem rynku po ogłoszeniu lepszych niż oczekiwano wyników za trzeci kwartał. Dostawca oprogramowania do obsługi relacji z klientami odnotował przychody w wysokości 191 mln USD, przekraczając konsensus prognoz LSEG na poziomie 184 mln USD. Skorygowany zysk wyniósł 0,06 USD na akcję, zgodnie z oczekiwaniami, ale wyraźna dynamika przychodów spowodowała wzrost kursu.

Akcje AeroVironment znalazły się pod presją, spadając o ponad 4%, po tym jak producent dronów ogłosił znaczny spadek zysków. Firma odnotowała zysk w wysokości 0,44 USD na akcję w drugim kwartale roku obrotowego, znacznie poniżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali 0,78 USD. Ten wynik przyćmił stabilne wyniki operacyjne.

GameStop stracił około 6% po opublikowaniu wyników za trzeci kwartał, które wskazywały na utrzymującą się słabość przychodów. Detalista odnotował skorygowany zysk na akcję w wysokości 0,24 USD przy przychodach wynoszących 821 mln USD, co nie spełniło oczekiwań co najmniej jednego analityka, który prognozował ponad 900 mln USD. Dane te podkreślają ciągłe trudności firmy w ustabilizowaniu swojej podstawowej działalności pomimo działań mających na celu redukcję kosztów.

Blue Owl Capital zyskał około 3% po tym, jak Raymond James podwyższył ocenę akcji z „Market Perform” do „Strong Buy”. Analityk Wilma Burdis zauważył, że ryzyko wykupu wydaje się „możliwe do opanowania”, dodając, że firma jest w stanie sprostać wnioskom o wypłatę środków, co eliminuje kluczowy czynnik negatywnie wpływający na nastroje.

Cracker Barrel odnotował spadek wartości akcji o około 9% w obrocie pozagiełdowym po ogłoszeniu słabszych niż oczekiwano wyników finansowych za pierwszy kwartał. Firma wygenerowała 797,2 mln USD, nieco poniżej 800,3 mln USD oczekiwanych przez analityków ankietowanych przez FactSet. Pomimo spadku przychodów, Cracker Barrel odnotował mniejszą stratę skorygowaną niż się obawiano.

GE Vernova odnotowała wzrost o 8% po tym, jak ogłosiła, że przychody w 2025 r. będą zbliżone do górnej granicy prognozy. Firma podwoiła również swoją kwartalną dywidendę z 25 centów na akcję do 50 centów na akcję.



Źródło: xStation5

Zapowiedź decyzji Fed

Powszechnie oczekuje się, że Fed obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych, co będzie trzecim z rzędu posunięciem tego rodzaju. Należy spodziewać się gołębiego komunikatu, ale wykres punktowy wskazujący na jastrzębie nastawienie może ograniczyć początkowy wzrost. Sygnały dotyczące bilansu (zakup bonów skarbowych) dyskretnie wspierają płynność i aktywa ryzykowne. Prawdziwym motorem rynku nie będzie sama obniżka, ale to, jak gołębie będzie brzmiało oświadczenie Powella i jak podzielony będzie komitet. Słabe dane z Beige Book i ADP dają Powellowi pole do uzasadnienia złagodzenia polityki pieniężnej. Podczas konferencji prasowej można się spodziewać, że:

Podkreśli osłabienie warunków na rynku pracy.

Wskaże na ograniczoną presję inflacyjną.

Przyzna, że niektórzy członkowie komitetu nadal sprzeciwiają się dalszym obniżkom stóp procentowych.

Podział w FOMC: widoczne i „ciche” sprzeciwy

Oczekiwano jednego otwartego sprzeciwu (Schmid z Kansas City, opowiadający się za brakiem obniżki). Aż pięciu decydentów może po cichu zasygnalizować, że nie chcą obniżki, poprzez wykres punktowy.

Ta dynamika „jastrzębiej mniejszości kontra gołębia koalicja Powella” będzie kształtować interpretację rynku dotyczącą przyszłej ścieżki.

Zaktualizowany wykres punktowy (dot-plot) nie tak gołębi, jak oczekują rynki?

Fed prawdopodobnie pozostanie przy:

obniżkach o 75 pb w 2025 r.

tylko jednej obniżce o 25 pb w 2026 r.

kolejnej obniżce o 25 pb w 2027 r.

Rynki obecnie wyceniają znacznie większe złagodzenie polityki pieniężnej. Każda rozbieżność między punktami Fed a wyceną rynkową jest czynnikiem wywołującym zmienność, szczególnie w przypadku:

Stóp procentowych w USA

Kursów walutowych USD

Akcji wzrostowych i technologicznych

Poprawa prognoz inflacyjnych i osłabienie rynku pracy: łagodny ton

Podstawowy wskaźnik PCE na 2025 r. prawdopodobnie zostanie skorygowany w dół do 2,9% (z 3,1%). Niższa inflacja + rosnące oczekiwania dotyczące bezrobocia = bardziej uzasadniona ścieżka łagodzenia polityki pieniężnej.

Prognozy bezrobocia na 2026 r. są nieco wyższe, a w oświadczeniu zostanie podkreślone:

Stopa bezrobocia przekraczająca trend

Wyraźne osłabienie wskaźników rynku pracy

To przesunięcie w kierunku zarządzania ryzykiem zatrudnienia wzmacnia gołębi ton.

Polityka bilansowa będzie również istotna

Począwszy od stycznia 2026 r., Fed prawdopodobnie:

Rozpocznie zakupy bonów skarbowych (około 10–15 mld USD miesięcznie)

Będzie dążył do utrzymania „obfitych” rezerw, ponieważ obecnie są one na granicy „niedoboru”

Jest to zasadniczo powolne odejście od QT, sprzyjające:

Warunkom płynnościowym

Rynkom pieniężnym

Aktywom ryzykownym w szerszym ujęciu

Jest to ukryty czynnik sprzyjający wzrostowi cen akcji i kredytów.

Oświadczenie FOMC: minimalne zmiany (ale z łagodniejszym stanowiskiem w sprawie inflacji). Kluczowe sformułowania wg. analizy Bloomberg Economics prawdopodobnie ulegną zmianie na:

Inflacja „pozostaje nieco podwyższona”, zrezygnowano z wcześniejszego sformułowania „wzrosła”

Uznanie osłabienia rynku pracy.

Dalsze podkreślanie, że wzrosło ryzyko spadku zatrudnienia — główny powód złagodzenia polityki pieniężnej.

Rynki powinny odczytać to jako stopniowe złagodzenie stanowiska.

Budowanie konsensusu przez Powella będzie miało znaczenie dla reakcji rynku.

Mimo że Powell może należeć do mniejszości osób chcących ponownie obniżyć stopy procentowe w przyszłym roku, słabe dane wzmacniają jego pozycję. Jeśli Powellowi uda się zaprezentować jedność pomimo jastrzębich nastrojów w Fed, rynki zinterpretują to następująco:

Niższe stopy procentowe przez dłuższy czas są nadal brane pod uwagę. Jeśli podziały będą zbyt wyraźne: rentowności krótkoterminowe mogą gwałtownie wzrosnąć, a dolar amerykański może odreagować.

Obniżka o 25 punktów bazowych jest już wyceniona — ton wypowiedzi determinuje reakcję.

Prognozowany silniejszy wzrost gospodarczy i spadająca inflacja mogą nadal wspierać nastroje na Wall Street.

Źródło: Bloomberg Finance L.P.