Akcje Palantir spadają 9% mimo mocnego raportu za Q1 2025 i wyższych prognoz📉

Akcje Palantir (PLTR.US) tracą ponad 9% przed otwarciem rynku w USA, choć spółka przedstawiła bardzo solidny raport za I kw. 2025 roku i podniosła prognozy. To nie wystarczyło rynkom, by znaleźć nowe powody do zakupu akcji. Przychody wzrosły o 39% r/r do 884 mln dolarów, nieznacznie powyżej prognoz 864 mln dolarów, a zysk na akcję na poziomie 0,13 USD wyrównał oczekiwania Wall Street.

Przychody z rynku USA wzrosły o 55% r/r, z silnym wzrostem zamówień w sektorze prywatnym o 71% r/r do 255 mln USD (oczekiwano 55% wzrostu r/r do 232 mln USD) i 45% r/r wzrostem wartości przychodów z zamówień rządowych USA do 373 mln USD (oczekiwano 38% wzrostu r/r do 355 mln USD);

Palantir podniósł też prognozę całorocznych przychodów do 3,89 - 3,902 mld USD z 3,75 - 3,76 mld USD poprzednio, co sugerowałoby 36% r/r wzrost. Rynek dostrzegł jednak, że dynamika wzrostu przychodów r/r ma w całym roku być r/r niższa, niż w I kw. 2025 roku. Podobnie przychody ze strony zamówień prywatnych w USA ma spowolnić z 71% r/r do 68% r/r i osiągnąć na koniec roku 1,17 mld USD

W II kwartale 2025 oczekuje 936 mln USD przychodów, wobec 899 mln USD szacunków S&P Global. Marża brutto wyniosła 80,25%. Adresowana dla oceny spółek wzrostowych 'Rule of 40' dla Palantir wzrosła do 83 punktów z 81 pkt. w IV kw. 2024 roku. Największy popyt wśród prywatnych klientów firmy notuje platforma AI.

Wykres Palantir (PLTR.US, D1)

Akcje Palantir błyskawicznie odrobiły straty, broniąc wykładniczej średniej kroczącej EMA200 (czerwona linia) i w ubiegłym tygodniu wyrównały poprzednie maksima na poziomie 126 USD za walor. Otwarcie na poziomie ok. 112 USD za walor może wskazywać na realizację scenariusza podwójnego szczytu, co w połączeniu z bardzo wymagającą wyceną może stanowić krótkoterminowe ryzyko dla inwestorów.

Źródło: xStation5

Wskaźniki ceny do zysku wskazują, że rynek postrzega biznes spółki jako ekstremalnie wzrostowy, z dużą perspektywą zwiększania udziałów we wciąż 'nienasyconym' rynku AI w obszarach takich jak obronność, wywiad czy analiza danych. Firma odnotowała rekordowy zysk netto, na poziomie 214 milionów dolarów kwartalnie, ale rynek wycenia ją na 292 miliardy dolarów, próbując oszacować perspektywę przyszłej rentowności i wzrostu skali. Taki scenariusz istotnie podnosi ryzyko zmienności, ponieważ inwestorzy mają tendencję wyceniać bardzo optymistyczne scenariusze w chwili obecnej, zostawiając wycenie waloru mniej miejsca na 'pozytywne niespodzianki' - odzwierciedlają to bardzo wysokie wskaźniki ceny do sprzedaży na poziomie 90 i ceny do oczekiwanego zysku powyżej 200.

Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.