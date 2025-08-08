Wykres dnia - Ethereum (08.08.2025)

W drugiej części dnia wczorajszego Bitcoin i główne altcoiny mocno wzrosły po tym, jak prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze rozszerzające możliwości inwestycyjne w planach emerytalnych 401(k) o aktywa alternatywne, takie jak kryptowaluty, private equity i nieruchomości.

Ruch ten może otworzyć wart ponad 12 bln USD rynek amerykańskich oszczędności emerytalnych na kryptowaluty, zwiększając zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych. Bitcoin chwilowo przebił poziom 117 000 USD, po czym ustabilizował się w pobliżu 116 600 USD, a altcoiny radziły sobie jeszcze lepiej. Choć rozporządzenie może skierować znaczący kapitał do aktywów cyfrowych, niesie ono także wyższe ryzyko i potencjalne wyzwania prawne dla dostawców planów emerytalnych. Mimo istotnej zmiany w polityce regulacyjnej, wdrożenie cyfrowych inwestycji w planach 401(k) może być powolne ze względu na obowiązki powiernicze wynikające z ustawy ERISA, ryzyko sporów sądowych oraz wysoką zmienność.

Ethereum odnotowało jeden z najsilniejszych wzrostów wspierane napływami do ETF. Po spadku o 12,30% na początku sierpnia ETH odbiło o 16,50%, z czego 6,2% wczoraj do poziomu 3 920 USD i obecnie testuje kluczowy opór tuż poniżej 4 000 USD.