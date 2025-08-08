Wykres dnia - Ethereum (08.08.2025)

W drugiej części dnia wczorajszego Bitcoin i główne altcoiny mocno wzrosły po tym, jak prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze rozszerzające możliwości inwestycyjne w planach emerytalnych 401(k) o aktywa alternatywne, takie jak kryptowaluty, private equity i nieruchomości.
Ruch ten może otworzyć wart ponad 12 bln USD rynek amerykańskich oszczędności emerytalnych na kryptowaluty, zwiększając zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych. Bitcoin chwilowo przebił poziom 117 000 USD, po czym ustabilizował się w pobliżu 116 600 USD, a altcoiny radziły sobie jeszcze lepiej. Choć rozporządzenie może skierować znaczący kapitał do aktywów cyfrowych, niesie ono także wyższe ryzyko i potencjalne wyzwania prawne dla dostawców planów emerytalnych. Mimo istotnej zmiany w polityce regulacyjnej, wdrożenie cyfrowych inwestycji w planach 401(k) może być powolne ze względu na obowiązki powiernicze wynikające z ustawy ERISA, ryzyko sporów sądowych oraz wysoką zmienność.
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
Ethereum odnotowało jeden z najsilniejszych wzrostów wspierane napływami do ETF. Po spadku o 12,30% na początku sierpnia ETH odbiło o 16,50%, z czego 6,2% wczoraj do poziomu 3 920 USD i obecnie testuje kluczowy opór tuż poniżej 4 000 USD.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.