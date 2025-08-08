Komentarz walutowy: Polski złoty odzyskuje siły

W mijającym tygodniu polski złoty wyraźnie zyskał na wartości względem głównych walut, umacniając się zarówno wobec dolara amerykańskiego, jak i euro. Kurs USD/PLN obniżył się do poziomu 3.647, co oznacza spadek prawie o 1.3% w ujęciu tygodniowym i aż o 11.65% w skali roku, zaś kurs EUR/PLN utrzymuje się w okolicach 4.25–4.26, stabilizując się po wcześniejszych wahaniach. Umocnienie złotego związane jest z większą stabilnością regionalną, m.in. nadziejami na rozmowy pokojowe w sprawie Ukrainy, co poprawia sentyment do aktywów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym polskiej waluty.
Wzrost wartości złotego wspierają także przewidywania dotyczące polityki Narodowego Banku Polskiego (NBP). Inflacja w Polsce sukcesywnie spowalnia i w lipcu osiągnęła poziom 3.1% r/r. Chociaż NBP utrzymuje ostrożne podejście do dalszych cięć stóp procentowych. Obecnie referencyjna stopa wynosi 5% po lipcowej obniżce, a kolejny ruch spodziewany jest prawdopodobnie we wrześniu. Retoryka członków RPP wskazuje na możliwość jeszcze jednej (lub dwóch) obniżek w tym roku. Jednocześnie bank centralny podkreśla konieczność utrzymania średnioterminowego celu inflacyjnego na poziomie 2.5%, co stanowi istotny bufor dla oczekiwań rynkowych.
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
Patrząc na rynek walutowy i kontrakty swapowe, widać, że oczekiwania wobec tempa cięć stóp w Polsce są nadal wyższe niż w strefie euro czy w USA, gdzie cykl łagodzenia polityki pieniężnej już się zakończył bądź wyraźnie zwolnił. Teoretycznie taki układ mógłby negatywnie wpływać na złotego, ponieważ obniżka stóp relatywnie bardziej obniża atrakcyjność PLN. Warto jednak zauważyć, że na rynku EUR/USD prognozy wskazują na możliwe dalsze umocnienie euro wobec dolara i kontynuację trendu wzrostowego tej pary walutowej. Jeśli ten scenariusz się potwierdzi, to złoty, dzięki silniejszemu euro i lepszym nastrojom na rynkach regionu może dalej zyskiwać na wartości nawet pomimo łagodzącej się polityki NBP.
Mateusz Czyżkowski
Analityk Rynków Finansowych XTB
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.