Akcje PayPal tracą 8% po wynikach, mimo przekroczenia oczekiwań 📉

PayPal (PYPL.US) opublikowa艂 wyniki za czwarty kwarta艂 2024 roku, bij膮c zar贸wno zysk na akcj臋, jak i prognoz臋 przychod贸w oraz wytycznych na kolejne kwarta艂y. Jednak ca艂kowita warto艣膰 przetworzonych p艂atno艣ci wzros艂a o 7% do 437,8 mld USD, poni偶ej 438,2 mld USD prognoz. Tak偶e wzrost wolumenu p艂atno艣ci w segmencie transakcji 'markowych' wyni贸s艂 6%, czyli poni偶ej oczekiwa艅 inwestor贸w; to wystarczy艂o, by spowodowa膰 realizacj臋 zysk贸w. Firma og艂osi艂a nowy program skupu akcji o warto艣ci 15 miliard贸w USD, z czego 6 miliard贸w USD przeznaczy na skup w tym roku.聽

Zysk na akcj臋: 1,19 USD (skorygowany) vs. 1,12 USD oczekiwane

Przychody: 8,37 miliarda USD vs. 8,26 miliarda USD oczekiwane (4% wzrost r/r)

Mocny raport, ale bez efektu 'wow'?

Na pierwszy kwarta艂 2025 roku PayPal prognozuje skorygowany zysk na akcj臋 w przedziale 1,15-1,17 USD, co przewy偶sza 艣redni膮 prognoz臋 analityk贸w wynosz膮c膮 1,13 USD, ale pokazuje, 偶e firma spodziewa si臋 w najlepszym razie 'stabilizacji' rozwoju biznesu w uj臋ciu kwarta艂 do kwarta艂u. Jednak w skali roku firma spodziewa si臋 zysku od 4,95 do 5,10 USD na akcj臋, powy偶ej oczekiwanych 4,90 USD. Mar偶a transakcyjna wzros艂a do 47% wobec 45.8% w IV kwartale 2023 roku, cho膰 prowizje spad艂y do 1.91% z 1.96% w ubieg艂ym roku.聽 Firma zmniejszy艂a zatrudnienie o 10% w 2024 roku i zainwestowa艂a w AI oraz automatyzacj臋, ale inwestorzy nie s膮 wci膮偶 zadowoleni dynamik膮 wzrostu biznesu PayPala.

Ca艂kowita warto艣膰 p艂atno艣ci w聽Venmo wzros艂a o 10% rok do roku; kolejne firmy m.in. Starbucks, Ticketmaster i DoorDash zacz臋艂y akceptowa膰 platform臋; liczba aktywnych u偶ytkownik贸w Venmo wzros艂a w 2024 o 20% r/r, a liczba aktywnych kart o 30% r/r. PayPal odnotowa艂 te偶 21% wzrost transakcji 'kup teraz zap艂a膰 p贸藕niej' tzw. BNP; u偶ytkownicy tej formy p艂atno艣膰i wg. raportu wydaj膮 艣rednio a偶 30% wi臋cej, ni偶 p艂ac膮cy standardowymi metodami.聽

PayPal (interwa艂 D1)

Akcje PayPal prawdopodobnie otworz膮 dzi艣 sesj臋 poni偶ej 50-sesyjnej 艣redniej krocz膮cej na interwale dziennym. Niewykluczony jest docelowo test si艂y trendu, kt贸ry wi膮za艂by si臋 ze spadkiem do ok. 80 USD, gdzie widzimy EMA200.聽Akcje sp贸艂ki wzros艂y r/r o ponad 40%, przez co inwestorzy maj膮 sporo zysku do 'zrealizowania', podczas gdy ni偶sze mar偶e i konkurencja ci膮偶膮 agresywnej ekspansji na obecnym etapie. Wall Street uzna艂o wytyczne sp贸艂ki jako bardzo zachowawcze, wyprzedaj膮c jej akcje; w handlu przed otwarciem w USA notowane s膮 na poziomie 82 USD za walor.

殴r贸d艂o: xStation5