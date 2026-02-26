US Open: US100 traci ponad 1% 🚩Akcje Nvidia hamują Wall Street, akcje Heico w panice

Nastroje Wall Street dziś słabną, a kasowy Nasdaq 100 spada 0,7%, a S&P 500 cofa się o 0,3% mimo publikowangeo wczoraj absolutnie rekordowego kwartału Nvidia i bardzo optymistycznych prognoz spółki na przyszłość. Wzrostem wyróżniają się DJIA i Russell 2000 - oba indeksy rosną w przedziale 0,15 - 0,3%. Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA nieznacznie wzrosła w ubiegłym tygodniu, jednak utrzymuje się w historycznym przedziale, sugerując, że pracodawcy wciąż powstrzymują się od większych redukcji zatrudnienia mimo słabszego tempa rekrutacji.

Liczba nowych wniosków wyniosła, po uwzględnieniu czynników sezonowych, 212 tys. w tygodniu zakończonym 21 lutego. To wzrost o 4 tys. względem skorygowanego w górę odczytu z poprzedniego tygodnia, ale poniżej konsensusu Dow Jones na poziomie 215 tys. W ujęciu średniej czterotygodniowej wskaźnik wzrósł jedynie o 750 do 220 250. Liczba kontynuowanych wniosków (publikowanych z tygodniowym opóźnieniem) spadła o 31 tys. do 1,833 miliona wniosków. Dane sugerują prawdopodobną, dłuższą pauzę w luzowaniu polityki Fed. Ponad 3% spadek cen akcji Nvidia ciąży nastrojom rynków, a prawie 13% notuje duża spółka sektora lotniczo-obronnego, Heico (HEI.US).

US100 (interwał D1)

Źródło: xStation5

Akcje Nvidia łapią zadyszkę mimo świetnego raportu kwartalnego i bardzo mocnych oczekiwań na bieżący kwartał; walor spada poniżej 190 USD za akcję.

Źródło: xStation5

Źródło: xStation5

Problemy Heico?

Akcje spółki z branży lotniczo-obronnej, Heico (HEI.US) zareagowały spadkiem o ponad 12% po raporcie, mimo że spółka pokazała rekordowy zysk w pierwszym kwartale i utrzymała dwucyfrowe tempo wzrostu sprzedaży. To klasyczny przykład sytuacji, w której rynek „kupuje plotki, sprzedaje fakty”: inwestorzy mogli oczekiwać jeszcze lepszego profilu marż, a część uwagi przesunęła się na mieszankę produktową w segmencie Electronic Technologies oraz na wzrost dźwigni finansowej po ostatnim przejęciu. Heico to rodzinna firma z Florydy, która od dekad realizuje strategię przejmowania zdrowych, rentownych przedsiębiorstw z niszowych branż w sektorze elektronicznym i wyposażenia samolotów (systemy bezpieczeństwa, kokpity itd.). Obecnie Heico jest jednym z największych dostawców części zamiennych after-market i napraw dla cywilnych linii lotniczych . Firma prowadzi też od lat ekspansję w kierunku zamówień dla segmentu obronnego i kosmicznego. Wydaje się, że choćby z uwagi na 'bezpieczne' łańcuchy dostaw i kluczową pozycję w krajowym łańcuchu produkcyjnym, firma jest dobrze pozycjonowana by korzystać z industrializacji i silnej pozycji rynkowej.

. Firma prowadzi też od lat ekspansję w kierunku zamówień dla segmentu obronnego i kosmicznego. Wydaje się, że choćby z uwagi na 'bezpieczne' łańcuchy dostaw i kluczową pozycję w krajowym łańcuchu produkcyjnym, firma jest dobrze pozycjonowana by korzystać z industrializacji i silnej pozycji rynkowej. Wyniki w ujęciu nagłówkowym wyglądały bardzo solidnie. Przychody wzrosły o 14% r/r do 1,18 mld USD, praktycznie zgodnie z konsensusem, a zysk na akcję (EPS) wyniósł 1,35 USD, wyraźnie powyżej rynkowych 1,29 USD i o ok. 13% więcej niż rok wcześniej. EBITDA zwiększyła się o 14% do 312 mln USD, a zysk operacyjny sięgnął 259,9 mln USD. Jednocześnie przepływy operacyjne obniżyły się do 178,6 mln USD, co spółka wiązała m.in. z wypłatami związanymi z programami kompensacyjnymi. Kluczowym motorem pozostaje Flight Support Group (FSG), czyli biznes silnie podpięty pod cykl lotnictwa cywilnego i rosnącą aktywność serwisową. Segment ten pokazał zarówno wysoką dynamikę sprzedaży, jak i wyraźną poprawę rentowności. Z kolei Electronic Technologies Group (ETG) rósł przychodowo, ale oddał część marży przez mniej korzystną strukturę sprzedaży (mniejszy udział produktów kosmicznych i „gorszy mix” w obronności). To właśnie ETG mógł być elementem, który ostudził entuzjazm rynku, mimo „beatu” na EPS. Poniżej najważniejsze liczby i wnioski: Przychody: 1,18 mld USD, +14% r/r (blisko konsensusu)

Zysk netto: 190,2 mln USD (rekord kwartału)

EPS (rozwodniony): 1,35 USD vs 1,29 USD oczekiwane

EBITDA: 312 mln USD, +14% r/r

Przepływy operacyjne: 178,6 mln USD (spadek ze względu na dystrybucje kompensacyjne) Flight Support Group (FSG): Sprzedaż: 820 mln USD, +15% r/r

Wzrost organiczny: ok. 12%

Zysk operacyjny: 200,7 mln USD, +21% r/r

Marża operacyjna: 24,5% (wzrost dzięki skali, miksowi i efektywności kosztowej) Electronic Technologies Group (ETG): Sprzedaż: 370,7 mln USD, +12% r/r

Wzrost organiczny: ok. 6%

Zysk operacyjny: 73,2 mln USD (lekki spadek)

Marża operacyjna: 19,8% (presja miksu, słabsza kontrybucja z produktów space) Bilans i dźwignia: Zadłużenie netto/EBITDA: 1,79x (wzrost po przejęciu)

Zarząd podkreśla, że wzrost dźwigni to efekt zamkniętej akwizycji i pozostaje komfortowy. Po pierwsze, rynek często nagradza spółki nie tylko za sam wzrost, ale za „jakość wzrostu”, a więc trajektorię marż i ich przewidywalność. Segment FSG błyszczy, natomiast ETG mimo wzrostu sprzedaży obniża rentowność (spadek marży brutto i spadek r/r zysków o ponad 4%), co może budzić pytania o stabilność marż w kolejnych kwartałach. Po drugie, wyższa dźwignia finansowa zwykle jest akceptowana przy silnym cash flow i jasnej ścieżce wzrostu, ale w krótkim terminie potrafi zwiększać wrażliwość akcji nawet na drobną rysę w raporcie. W perspektywie kolejnych kwartałów kluczowe będzie to, czy ETG wróci do korzystniejszego miksu (zwłaszcza w obszarach space/defense) oraz czy FSG utrzyma wysokie marże w środowisku rosnących wolumenów serwisowych. Zarząd pozostaje optymistyczny co do roku 2026, wskazując na utrzymującą się dynamikę sprzedaży wspieraną popytem organicznym i przejęciami, choć spółka nie podała konkretnej, liczbowej prognozy.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek

J.M. Smucker producent żywności rośnie prawie 5% po publikacji lepszych od oczekiwań wyników za trzeci kwartał roku fiskalnego. Spółka wypracowała zysk na akcję (po wyłączeniu pozycji jednorazowych) na poziomie 2,38 USD przy przychodach rzędu 2,34 mld USD. Konsensus FactSet zakładał 2,27 USD zysku na akcję oraz 2,32 mld USD przychodów.

Lantheus Holdings spada niemal 5% po tym, jak firma z sektora radiofarmaceutyków zaprezentowała słabszą od oczekiwań prognozę na bieżący rok. Spółka oczekuje zysku w przedziale 5,00–5,25 USD na akcję, podczas gdy analitycy ankietowani przez FactSet zakładali 5,51 USD.