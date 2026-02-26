US100 traci 2% 📉

Nastroje amerykańskich akcji są dziś słabe, a głównym katalizatorem wyprzedaży okazał się bardzo mocny raport Nvidia po którym kontrakt na Nasdaq 100, US100 spada ponad 2%. Świetne wyniki nie wystarczyły do uruchomienia szerokiej fali zakupowej i w sektorze półprzewodników obserwujemy dziś spadki. Poza Nvidią tracą też prawie wszystkie pozostałe akcje BigTech poza Microsoftem i Meta Platforms. Widzimy, że nawet poprawa nastrojów w sektorze oprogramowania i IT nie jest w stanie uruchomić dziś kontry do podaży na Wall Street, gdzie spadają walory Broadcom, Taiwan Semiconductor, ASML, Applied Materials czy Lam Research. Z drugiej strony zyskują wyprzedawane w ostatnim czasie akcje Salesforce, Intuit, Accenture, Crowdstrike czy ServiceNow.

Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA nieznacznie wzrosła w ubiegłym tygodniu, jednak utrzymuje się w historycznym przedziale, sugerując, że pracodawcy wciąż powstrzymują się od większych redukcji zatrudnienia mimo słabszego tempa rekrutacji. Liczba nowych wniosków wyniosła, po uwzględnieniu czynników sezonowych, 212 tys. w tygodniu zakończonym 21 lutego. To wzrost o 4 tys. względem skorygowanego w górę odczytu z poprzedniego tygodnia, ale poniżej konsensusu Dow Jones na poziomie 215 tys. W ujęciu średniej czterotygodniowej wskaźnik wzrósł jedynie o 750 do 220 250. Liczba kontynuowanych wniosków (publikowanych z tygodniowym opóźnieniem) spadła o 31 tys. do 1,833 miliona wniosków. Dane sugerują prawdopodobną, dłuższą pauzę w luzowaniu polityki Fed, co dodatkowo psuje nastroje rynkom.

US100 (interwał H1)

Kontrakt cofa się dziś poniżej 200 i 50-sesyjnych, wykładniczych średnich kroczących, cofając się poniżej psychologicznego poziomu 25,000 punktów.

Źródło: xStation5